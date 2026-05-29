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Automatisation SAP Google Sheets : un gain d’efficacité remarquable

il y a 1 heureDernière mise à jour: 29 mai 2026
2 minutes de lecture
Precisely facilite l’automatisation SAP via Google Sheets, alliant rapidité et contrôle.

L’automatisation des processus SAP est essentielle pour gagner en efficacité. Bonne nouvelle pour les entreprises : Automate Studio de Precisely prend désormais en charge Google Sheets. Cette évolution simplifie considérablement la gestion des données SAP, tout en offrant une gouvernance complète et une interface familière aux équipes métiers.

Nouvelle intégration : automatiser SAP via Google Sheets

Grâce à cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs peuvent exécuter des processus SAP directement depuis GoogleSheets. Inutile donc de changer leurs habitudes. Ils gardent leur interface de feuilles de calcul classique tout en automatisant des tâches clés. Precisely Automate Studio s’appuie sur plus de 20 ans d’expérience pour offrir cette intégration puissante, et propose une approche no-code qui facilite grandement l’automatisation à grande échelle.

Réduire les efforts manuels et accélérer les processus SAP

Avant, la gestion des données SAP reposait souvent sur des méthodes manuelles. Ces processus étaient longs, sources d’erreurs, et demandaient beaucoup de ressources IT. Désormais, Automate Studio permet de réduire jusqu’à 90 % des efforts manuels grâce à une automatisation fluide. On peut :

  • Créer et valider des données SAP dans Google Sheets
  • Faire des allers-retours pour extraire et mettre à jour des informations
  • Gérer la création de comptes, les modifications de prix ou les extensions de masse

Ainsi, les équipes gagnent du temps sur les tâches répétitives et se concentrent sur l’essentiel.

Sécurité et gouvernance des données renforcées dans Google Sheets

La nouveauté ne s’arrête pas à l’automatisation. Automate Studio garantit une gouvernance et une sécurité des données optimales. Toutes les règles SAP, les droits d’accès et les contrôles de validation sont respectés. Les informations manipulées dans Google Sheets conservent ainsi leur conformité avec les exigences IT et SAP. Cette gouvernance intégrée transforme Google Sheets en une interface contrôlée, adaptée aux environnements les plus complexes et sécurisés.

Pour résumer, l’intégration de Google Sheets à Automate Studio révolutionne la gestion des processus SAP. Elle combine rapidité, facilité d’utilisation, réduction des erreurs et sécurité des données. Les entreprises peuvent désormais automatiser leurs tâches SAP directement dans une interface qu’elles connaissent bien, tout en respectant les règles de gouvernance. Une avancée majeure pour l’efficacité et la fiabilité des opérations.

Lisez notre dernier article tech : TUTO – Safari : comment déplacer et organiser la barre de recherche selon vos préférences ?

il y a 1 heureDernière mise à jour: 29 mai 2026
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La rédac

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