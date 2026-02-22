TUTO – Comment créer un compte Disney+ ?

Disney+ est devenu en quelques années l’un des services de streaming les plus populaires au monde. Avec son immense catalogue de films, séries et documentaires issus des univers Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic, la plateforme attire des millions d’abonnés. Néanmoins, avant de profiter de tout ce contenu, il faut savoir comment créer un compte. Dans ce tutoriel, on vous explique ce qu’est Disney+, ce qu’il propose, sur quelles plateformes il est disponible, combien coûte l’abonnement, et surtout les étapes pour ouvrir un compte. Nous verrons aussi les possibilités de partage et la manière de supprimer un compte si nécessaire.

Disney+, qu’est-ce que c’est au juste ?

Disney+ est une plateforme de vidéo à la demande par abonnement lancée en 2019 par The Walt Disney Company. Elle permet de regarder en streaming des milliers de films et séries directement depuis un ordinateur, une télévision connectée, une tablette ou un smartphone. Le service est conçu pour concurrencer Netflix, Amazon Prime Video ou encore Apple TV+, mais avec une identité forte centrée sur les univers Disney et ses franchises cultes.

Depuis son lancement, Disney+ a connu une croissance fulgurante. En 2026, la plateforme compte plus de 128 millions d’abonnés dans le monde, ce qui en fait l’un des acteurs majeurs du streaming. Sa force réside dans la richesse de son catalogue et dans la fidélité des spectateurs aux marques Disney, Marvel ou Star Wars, qui bénéficient d’une communauté passionnée et intergénérationnelle.

Quels sont les contenus disponibles sur Disney+ ?

Le catalogue de Disney+ est vaste et varié. On y retrouve bien sûr les grands classiques d’animation Disney, de Blanche-Neige à La Reine des Neiges, mais aussi les films Pixar comme Toy Story ou Vice-Versa. Les amateurs de super-héros peuvent profiter de l’intégralité des productions Marvel, des films Avengers aux séries exclusives comme Loki ou WandaVision.

Disney+ propose également l’univers Star Wars, avec les films de la saga et des séries originales comme The Mandalorian ou Andor. À cela s’ajoutent les documentaires de National Geographic et la section « Star », qui regroupe des contenus plus adultes, comme des séries dramatiques ou des films cultes. Cette diversité permet à Disney+ de séduire aussi bien les enfants que les adultes.

Sur quelles plateformes pouvez-vous profiter de Disney+ ?

Disney+ est accessible sur une large gamme d’appareils. Vous pouvez y accéder via un navigateur web sur ordinateur, mais aussi grâce à des applications dédiées sur iOS et Android. Les téléviseurs connectés, les consoles de jeux comme la PlayStation et la Xbox, ainsi que les boîtiers multimédias (Apple TV, Chromecast, Amazon Fire TV) permettent également de profiter du service.

Cette compatibilité étendue rend Disney+ très pratique. Que vous soyez chez vous devant votre télévision ou en déplacement avec votre smartphone, vous pouvez continuer à regarder vos séries et films préférés. De plus, il est possible de télécharger du contenu sur mobile pour le visionner hors connexion, ce qui est idéal pour les voyages ou les zones sans internet.

Quel est le tarif de l’abonnement à Disney+ ?

Disney+ propose plusieurs formules d’abonnement. En France, l’offre « Standard avec pub » coûte 6,99 € par mois et permet de regarder en Full HD avec publicité. L’offre « Standard sans pub » est à 10,99 € par mois (ou 109,90 € par an) et inclut le téléchargement sur dix appareils. Enfin, l’offre « Premium » est à 15,99 € par mois (ou 159,90 € par an) et donne accès à la 4K Ultra HD, au Dolby Atmos et à la lecture sur quatre écrans simultanés.

Ces tarifs permettent aux utilisateurs de choisir en fonction de leurs besoins et de leur budget. Les familles nombreuses privilégieront l’offre Premium pour regarder sur plusieurs écrans en même temps, tandis que les utilisateurs seuls ou les étudiants pourront se contenter de l’offre Standard. L’abonnement annuel est aussi une option intéressante pour économiser sur le long terme.

Quelles sont les étapes à suivre pour créer un compte Disney+ ?

Créer un compte Disney+ est simple et rapide. Il suffit de se rendre sur le site officiel ou de télécharger l’application Disney+. Ensuite, vous cliquez sur « S’inscrire » et entrez votre adresse e-mail, un mot de passe sécurisé et vos informations de paiement. Vous choisissez ensuite la formule d’abonnement qui vous convient.

Une fois l’inscription validée, vous pouvez personnaliser votre profil avec un avatar et commencer à explorer le catalogue. Disney+ permet de créer plusieurs profils sur un même compte, ce qui est pratique pour les familles. Chaque membre peut ainsi avoir ses propres recommandations et listes de lecture.

Peut-on partager son compte Disney+ ?

Oui, Disney+ autorise le partage de compte dans certaines limites. Avec l’abonnement Premium, il est possible de regarder sur quatre écrans en simultané. Cela signifie que plusieurs membres d’une famille ou colocataires peuvent utiliser le même compte sans problème. Les abonnements Standard permettent deux écrans en simultané.

Cependant, Disney+ surveille les abus de partage en dehors du foyer. Le service encourage l’utilisation familiale mais limite le partage massif entre amis ou personnes vivant à des adresses différentes. C’est une manière de protéger ses revenus tout en restant flexible pour les foyers.

Si vous souhaitez résilier votre abonnement Disney+, la procédure est également simple. Il faut se rendre dans les paramètres de votre compte, puis dans la section « Abonnement ». Vous cliquez sur « Annuler l’abonnement » et confirmez votre choix. Votre accès reste actif jusqu’à la fin de la période de facturation en cours.

La suppression définitive du compte peut aussi être demandée via le service client. Cela implique l’effacement de vos données personnelles liées à Disney+. Cette option est utile si vous ne souhaitez plus du tout utiliser la plateforme ou si vous voulez éviter que vos informations soient conservées.

Et voilà, vous savez désormais comment créer un compte Disney+, comment en profiter et comment le supprimer ! Que vous soyez fan de Disney, de Marvel ou de Star Wars, Disney+ vous ouvre les portes d’un univers infini de divertissement.