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Epic Games Store offre 4 jeux gratuits à garder à vie ce mois-ci. Faites vite !

il y a 46 minutesDernière mise à jour: 29 mai 2026
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Comme chaque semaine, l’Epic Games Store renouvelle son opération de jeux gratuits sur PC pour ses abonnés. Mais cette semaine, la plateforme frappe particulièrement fort avec non pas deux, mais quatre titres à télécharger et à garder à vie. Avec le remaster des premiers Tomb Raider et une expérience puzzle pleine de charme, vous aurez de quoi enrichir votre ludothèque sans dépenser un centime. N’attendez plus, car l’offre se terminera dans quelques heures ! 

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Tomb Raider I-III Remastered, le gros cadeau d’Epic Games pour ce mois

C’est bien sûr l’offre la plus marquante de cette rotation hebdomadaire. Epic Games propose actuellement Tomb Raider I-III Remastered, une compilation qui remet au goût du jour les trois premières aventures de Lara Croft. Développée par Aspyr, cette collection modernise les classiques sortis dans les années 90 avec des graphismes retravaillés, des commandes modernisées et l’intégralité des extensions originales incluses. Les joueurs peuvent même alterner instantanément entre les visuels rétro et la nouvelle direction artistique.

L’histoire ? Tout le monde la connaît, même sans avoir joué aux jeux. La trilogie suit Lara Croft, aventurière et archéologue britannique, à travers plusieurs expéditions dangereuses aux quatre coins du monde. Temples oubliés, civilisations anciennes, artefacts mystérieux, vous serez servis aussi bien en intrigue qu’en gameplay. 

Down in Bermuda

Aux côtés de Lara Croft, vous pouvez également garder Down in Bermuda à vie. Ce jeu d’aventure et de réflexion développé par Yak & Co raconte l’histoire de Milton, un pilote bloqué pendant des années dans le Triangle des Bermudes après une étrange tempête. Pour espérer rentrer chez lui, il devra explorer plusieurs îles mystérieuses, résoudre des énigmes environnementales et découvrir les secrets de cet archipel perdu.

Avec sa direction artistique colorée et son ambiance zen, Down in Bermuda mise davantage sur l’exploration que sur la difficulté. Idéal pour une session chill après une longue journée de boulot. 

Les quatre jeux resteront disponibles gratuitement sur l’Epic Games Store jusqu’au 29 mai. Faites vite ! 

il y a 46 minutesDernière mise à jour: 29 mai 2026
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Eric

Rédacteur passionné et spécialiste des dernières tendances technologiques sur Le Café du Geek. Découvrez avec Eric les nouveautés en gaming, gadgets high-tech, et analyses approfondies. Suivez les actualités pour rester à la pointe de l'innovation et faire les meilleurs choix gaming.

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