On a enfin les premières images et le nom définitif de DRAGON QUEST XII !

Annoncé en 2021 puis disparu des radars pendant près de cinq ans, Dragon Quest XII revient enfin sur le devant de la scène… mais sous une toute nouvelle identité. À l’occasion du 40e anniversaire de la mythique franchise de Square Enix, le studio japonais a officiellement dévoilé la première bande-annonce officielle de Dragon Quest XII. Cette annonce confirme également une profonde restructuration du projet, à commencer par son nom… Tous les détails ci-dessous.

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“Une refonte majeure”, selon Square Enix

La révélation a eu lieu hier, lors du livestream célébrant les 40 ans de la licence. Dragon Quest XII, précédemment connu sous le nom de The Flames of Fate, s’appelle désormais Beyond Dreams, suite à la reprise du développement du jeu..

Le producteur Yosuke Saito a confirmé que le développement original avait rencontré plusieurs difficultés internes. Résultat : le projet a été partiellement redémarré avec une nouvelle orientation créative. Les rumeurs circulant depuis plusieurs mois autour d’un développement compliqué étaient donc fondées.

“En raison d’un remaniement de l’équipe et d’un redémarrage du développement, il faudra attendre encore un peu avant que le jeu ne soit entre vos mains”, ajoute le producteur. “Le travail sur la version originale a rencontré de nombreux obstacles en cours de route. Alors que nous discutions avec M. Horii (le créateur de la série) et que nous définissions ce à quoi devait ressembler un jeu Dragon Quest de la série principale, nous avons décidé de tout revoir et de repartir de zéro.”

Que nous réserve Dragon Quest XII ?

Square Enix n’est pas non plus venu avec les mains vides. En parallèle à cette annonce, le studio nippon a dévoilé le premier teaser de Dragon Quest XII, qui semble raconter une toute autre histoire. Les premières images dévoilent notamment le protagoniste (ou du moins un des héros principaux) parcourant un vaste monde ouvert grouillant de monstres emblématiques de la licence : slimes, hammerhoods et healslimes. Quelques séquences cinématiques dévoilent également les membres du groupe qui se joindront au protagoniste dans sa quête.

“Dragon Quest XII a pris une direction différente de celle que nous avions initialement annoncée. C’est l’histoire d’un jeune héros en proie à d’étranges visions pendant son sommeil”, déclare Yuji Horii. “Derrière ces rêves n’est certainement pas un monde de ténèbres, mais un avenir radieux et passionnant. Et, comme tous les jeux précédents, Dragon Quest XII mettra en scène les personnages d’Akira Toriyama et la musique de Koichi Sugiyama”.

Pour rappel, le créateur de Dragon Ball, Akira Toriyama, est décédé en 2024. Le compositeur de la série, Sugiyama, est quant à lui décédé en 2021, quatre mois après l’annonce du jeu.

Pour l’instant, Dragon Quest XII n’a pas encore de fenêtre de lancement ni de plateformes de sortie. Mais si l’on se réfère aux derniers opus, attendons-nous à une sortie sur PS5, Xbox Series X|S, Switch 2 et PC.

En attendant, vous pouvez revoir le teaser du jeu via la vidéo ci-dessous à partir de 4:32 :