Dossier – Recharger vos batteries (et les nôtres) : nos trouvailles post-rentrée

Après la rentrée, on a tous besoin de reprendre son souffle. Entre deux réunions et un planning qui déborde, il suffit parfois d’un bon casque, d’un livre dépaysant ou d’un puzzle bien choisi pour se remettre d’aplomb. Ce dossier rassemble des idées simples à adopter tout de suite, chez soi, en voyage ou au bureau. Vous y trouverez des accessoires malins, des objets ludiques, et de vrais coups de cœur prêts à l’emploi. L’objectif est clair : se détendre, nourrir sa curiosité et, mine de rien, mieux préparer la reprise. On vous propose donc une sélection variée et concrète.

Casque TnB Origin

Le TnB Origin mise sur la simplicité et l’autonomie pour les moments de calme après une longue journée. Le format supra-aural reste léger, l’arceau est réglable, et les commandes sur l’oreillette facilitent l’usage au quotidien. La marque annonce jusqu’à 40 heures d’écoute, ce qui couvre sans peine la semaine, même avec des sessions prolongées. Le Bluetooth assure la connexion sans fil avec smartphone, tablette ou ordinateur, tandis que le micro mains-libres permet de gérer ses appels sans sortir le téléphone.

On l’adopte facilement pour du focus au bureau, un trajet tranquille ou une écoute posée dans le canapé. Côté confort, les coussinets souples limitent la fatigue, et la signature sonore équilibrée convient bien aux podcasts comme à la pop. Le design rappelle celui des anciens casques pour les plus anciens ou les plus nostalgiques. On le reconnait facilement avec ses mousses orange. Avec un petit tarif, il est l’idéal pour se faire un petit plaisir pas cher.

Livre Corée insolite

Envie d’évasion sans billet d’avion ni valise à faire ? Corée insolite offre un voyage guidé par les usages, les atmosphères et les petits chocs culturels qui font le sel d’un pays. La promesse est simple : sortir des clichés, multiplier les clins d’œil du quotidien, et piocher des anecdotes qui nourrissent la curiosité. On le lit par chapitres, on y revient au fil des soirées, et on ressort avec une envie furieuse de planifier un trip ou, au minimum, d’explorer davantage la culture coréenne depuis son canapé.

Le format se prête bien à la lecture fragmentée, idéale quand on manque de temps. On garde le livre sous la main, on pioche un thème, puis on referme en ayant appris quelque chose de concret. Et qui sait, peut-être qu’il va planifier votre prochain voyage !

Jeux Dans l’ombre de Frankenstein

On change de registre, mais on garde l’esprit détente et immersion. « Dans l’ombre de Frankenstein » se présente comme un coffret jeu thématique, avec une proposition narrative qui invite à se plonger dans une ambiance gothique et mystérieuse. C’est le format parfait pour une soirée différente, sans écran, à partager entre amis. On y apprécie la dimension d’enquête, les mécaniques simples à expliquer, et l’atmosphère immédiatement lisible, qui motive même les sceptiques. On choisit une plage de deux heures, on installe le matériel, et on se laisse porter par l’histoire.

1 livret avec les règles, l’introduction et la conclusion des scénarios, les solutions.

6 cartes avec 12 personnages aux compétences époustouflantes.

4 cartes vérification/révélation pour jouer sans maître de jeu.

40 cartes énigmes réparties en 4 aventures : Le laboratoire de l’horreur, les vestiges d’une folie, la créature

du château, le monstre aux trousses.

du château, le monstre aux trousses. 6 cartes « Âme occulte » pour déterminer votre identité cachée (humain ou monstre).

1 planche « Vengeance » pour des pénalités traumatisantes !

Soyez prêt à trembler !

Accessoire de lecture Lizia

Le bon accessoire peut transformer une séance de lecture en vrai moment de confort. Lizia s’attaque précisément à ce besoin avec un dispositif discret et pratique, pensé pour améliorer la posture, libérer les mains, ou optimiser l’éclairage selon la version. On lit plus longtemps, plus sereinement, et on reprend l’habitude de feuilleter quelques pages avant de dormir, ce qui aide aussi à décrocher des écrans.

On apprécie sa légèreté, son côté nomade, et la facilité d’installation. Dans un sac ou une table de chevet, l’accessoire devient vite un réflexe. C’est un accessoire simple, super pratique, fabriqué en France avec des matériaux recyclables et récompensé au Lépine.

Que demander de plus ! bref une belle petite trouvaille.

Puzzle Clementoni « Style in the City – Paris » 1000 pièces

Le puzzle reste un excellent moyen de ralentir. Celui-ci, en 1000 pièces, propose un format 70 × 50 cm une fois terminé, idéal pour une session étalée sur plusieurs soirées. Le thème « Style in the City – Paris » apporte une touche graphique agréable, avec un niveau de difficulté qui stimule sans décourager. On trie d’abord les bords, on regroupe par zones de couleur, puis on avance à son rythme. C’est reposant, presque méditatif.

En prime, la qualité d’impression et la découpe soignée signées Clementoni aident à garder le plaisir intact. Rien de tél pour se détendre tout en faisant quand même travailler ses méninges un peu ! Il existe d’autres puzzles basés sur d’autres villes pour plus d’évasion comme Londres ou Milan.

Accessoires smartphone Twelve South AirFly Pro 2

L’AirFly Pro 2 est un émetteur-récepteur Bluetooth pensé pour donner du sans-fil à tout appareil doté d’une prise jack 3,5 mm. En mode émetteur, on le branche sur un écran d’avion, un équipement de sport, un lecteur audio ou une TV. Il convertit alors le signal filaire en Bluetooth pour vos casques et écouteurs. En mode récepteur, on l’utilise comme pont inverse : on envoie l’audio d’un smartphone vers un autoradio ou une enceinte avec entrée auxiliaire.

Il sait gérer deux casques simultanément pour partager un film ou une playlist. La nouvelle version améliore la latence et les contrôles, intègre une puce audio plus récente, et propose une autonomie annoncée au-delà de 25 heures avec recharge USB-C. Les dimensions restent compactes, le poids plume, et l’appairage se fait via boutons dédiés, ce qui simplifie les voyages et les correspondances. En pratique, on alterne très vite entre les modes, sans redémarrer l’appareil, et on conserve un son stable dans l’avion ou au salon. C’est un petit accessoire presque magique qui vous permettra de voyager en avion tout en regardant les films proposés sur votre propre casque ou écouteurs Bluetooth. Et pour vos trajet en véhicule du quotidien il s’évère très pratique pour les véhicules non équipés.

Accessoires smartphone Twelve South Curve Nano

On reste chez Twelvesouth mais cette fois avec le Curve Nano est un mini-support magnétique repliable pour smartphone compatible MagSafe. On le glisse dans une poche, on le déploie en un geste, et on cale le téléphone en mode portrait ou paysage. C’est pratique pour la visio, pour suivre une recette, ou pour regarder une vidéo sans bricoler d’appui avec des livres. L’articulation permet d’ajuster précisément l’angle, et la base antidérapante assure une bonne stabilité sur un bureau lisse. En mobilité, on apprécie son côté « toujours prêt ». Il s’ouvre et se replie sans forcer, sans réglages compliqués, et sans coques spécifiques tant que l’aimantation est au standard. Également, il est utilisable n’importe ou, à la maison, au bureau, dans les transports. Il est super solide et est disponible en plusieurs coloris comme l’indique le site Twelve South.

Accessoires smartphone Phoneside One et Phoneside Note

Phoneside est une marque française qui conçoit et fabrique en France des accessoires malins pour améliorer la productivité au quotidien. Développés il y a peu, le Phoneside One est la petite pépite à laquelle beaucoup ont pensé. Un support qui se clipse sur l’écran d’ordinateur afin de fixer son smartphone à portée de regard. On retrouve une pince avec patins en caoutchouc pour protéger l’écran. Il y a une compatibilité large côté smartphones et moniteurs jusqu’à 2 cm d’épaisseur, et un design pensé pour la visio, le partage de connexion, ou la consultation d’un second écran discret. On a donc des dimensions compactes, un faible poids, et produit Français ! De plus il est personnalisable. Côté tarif, on constate un prix public tournant autour de 19,90 € ce qui correspond aux matériaux de qualité utilisés.

Le Phoneside Note, lui, est un support breveté qui associe carnet papier et smartphone. Encore un autre support, différent, mais il fallait y penser. On pose ses idées, on garde l’écran à portée, et on bascule entre prise de notes et agenda en un clin d’œil. Ici, la logique reste la même. Un objet simple, pensé en France, qui fluidifie une journée de travail ou de détente sans imposer un écosystème complexe. C’est précisément le genre de petit accessoire qui change une routine. Les créatifs peuvent ainsi dessiner ou écriture en ayant leur smartphone à portée d’œil. C’est qualitatif, simple, pratique mais efficace et encore une fois, il fallait y penser !

Voila 2 belles petites trouvailles sympathiques. Si vous êtes une entreprise et que vous souhaitez faire des cadeaux à vos employés ou clients, vous pouvez personnaliser ces produits. N’hésitez pas à prendre contact avec Mehdi, fondateur de la marque. Il répondra à vos besoins avec attention.

Lego Battle at Arlong Park

Lego, la valeur sure pour s’amuser en se détendant ! Fans de One Piece, voici de quoi décompresser avec une construction ludique et bien pensée. La bataille d’Arlong Park propose un diorama jouable, des figurines indispensables et une structure emblématique qui s’effondre lors de l’action. On monte par étapes, on pose les éléments de décor, puis on rejoue les scènes iconiques. Le set est également parfait comme objet d’expo une fois assemblé, surtout si vous aimez personnaliser une étagère dédiée. 926 pièces, pas trop difficile, une valeur sure pour passer de bons moments.

Lego Book Nook Sherlock Holmes

Le Book Nook Sherlock Holmes est une belle pause créative. On assemble un décor vertical inspiré de Baker Street. On admire les détails, et on glisse la scène entre deux livres pour une bibliothèque qui prend vie. Le montage est fluide, le résultat très décoratif. L’objet fonctionne autant comme set d’exposition que comme clin d’œil pour les amateurs de littérature. Un peu plus complexe que le précédent, il se glisse également sur une étage entre des livres pour un aspect décoratif. Très agréable à assembler, ce type de construction encourage les micro-sessions. On y revient quand on a trente minutes, on avance, puis on savoure le rendu.

Conclusion

Se détendre n’exige pas de grands moyens : un casque endurant, un livre qui transporte, un puzzle apaisant, deux ou trois accessoires qui simplifient la vie, et le tour est joué. Ces objets ont un point commun : ils se mettent au service de petits temps calmes, réguliers, que l’on réintègre dans des journées trop chargées. C’est ainsi qu’on récupère et qu’on repart mieux. On espère que cette sélection vous aura donné des idées concrètes, à offrir ou à vous offrir. Il ne reste plus qu’à choisir par quoi vous commencerez ce soir.