Inspirez vos fêtes : HP innove pour des moments inoubliables

La marque HP met le cap sur les fêtes et propose une gamme de produits taillée pour tous les passionnés de technologie ! En effet, HP mise sur la puissance, l’innovation et la créativité. Ainsi, la marque veut enrichir chaque expérience, que vous soyez adepte d’IA, créateur de contenus exigeant ou passionné de gaming. Ainsi, voici un tour d’horizon des nouveaux produits qui pourraient bien transformer votre fin d’année en moment d’exception.

Pour les passionnés d’IA : performance et mobilité au menu

HP s’adresse d’abord à celles et ceux qui veulent tirer profit de l’intelligence artificielle au quotidien. Le EliteBook X G1a – 14″ coche toutes les cases du PC professionnel à la pointe : processeur AMD Ryzen™ AI 7 PRO, écran tactile OLED 2.8K, 32 Go de RAM, 1 To de stockage SSD et sécurité avancée avec la suite HP Wolf Pro Security. Avec son autonomie boostée par l’IA et son châssis en aluminium léger, la productivité ne connaît plus de limites !

Si vous cherchez de la polyvalence, le EliteBook X Flip G1i – 14″ se distingue par son format convertible 2-en-1, une charnière à 360° et un processeur Intel® Core™ Ultra 7 avec NPU IA. Son écran tactile WUXGA complète l’arsenal, pour des réunions hybrides ou une créativité sans contraintes.

Technologie de pointe : place à l’exigence créative

Les profils les plus exigeants trouveront leur bonheur avec l’OmniBook 7 – 17″. Ce portable robuste est conçu selon les normes militaires. Il embarque un processeur Intel® Core™ Ultra 7 IA et 32 Go de RAM.

Il dispose également de 2 To de SSD et d’une carte graphique NVIDIA® GeForce RTX™ 4050. Idéal pour la création ou le multitâche intensif. Idem côté finesse, l’OmniBook 5 – 16″ cible mobilité et rapidité, avec son écran OLED 2K et une autonomie à toute épreuve.

Les Gamers à l’honneur : immersion et frissons garantis

Du côté gaming, HP sort l’artillerie lourde ! Le OMEN MAX 16 séduit avec son écran 16 pouces, sa puissance IA et ses cartes graphiques NVIDIA® RTX™. Les amateurs de tours puissantes adoreront l’OMEN 35L et ses 64 Go de RAM, refroidissement liquide et pack HyperX Cloud II inclus pour une immersion totale. Côté accessoires, mention spéciale aux nouveaux casques HyperX sans fil, au microphone QuadCast 2 S pour streamer ou encore au sac à dos HyperX Knight pensé pour tout emporter sans risque.

Enfin, les Cloud MIX Buds 2 jouent la carte de la polyvalence, avec réduction de bruit active et connexion ultra-faible latence, parfaits pour le jeu ou la vie urbaine.

Avec cette collection, HP confirme son rôle de leader en matière de technologie et d’innovation. Alors, quelles nouveautés vous font craquer cette année ? Dites-le-nous en commentaires ou partagez vos coups de cœur pour transformer les fêtes en moments vraiment exceptionnels !