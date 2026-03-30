MiTAC Computing impressionne avec ses avancées IA et refroidissement écologique

MiTAC Computing fait sensation lors du salon CloudFest 2026 en Allemagne. La marque présente des innovations majeures qui marquent un tournant dans le domaine des serveurs haute performance. L’accent est mis sur l’intelligence artificielle, la conformité OCP et le refroidissement liquide, offrant ainsi de nouvelles perspectives aux centres de données.

Les nouvelles plateformes IA et cloud dévoilées par MiTAC Computing

MiTAC Computing dévoile une gamme de serveurs et solutions dédiées à l’intelligence artificielle (IA) et au cloud. La plateforme G4520G6 impressionne par sa capacité à gérer jusqu’à 8 GPU PCIe Gen5. Elle convient parfaitement aux travaux intensifs d’IA et de calcul traditionnel. MiTAC propose aussi la HG68-B8016 pensée pour les jeux cloud et les tâches lourdes. Équipée des processeurs AMD EPYC™ 4005, elle assure vitesse et flexibilité. Enfin, le modèle TN85-B8261, doté de deux sockets et supportant quatre GPU double largeur, répond aux besoins croissants d’apprentissage profond.

Des serveurs conformes OCP pour des centres de données évolutifs

La conformité aux normes OCP garantit l’évolutivité et la modularité des solutions MiTAC. Le serveur C2810Z5 optimise le stockage avec du NVMe flexible. Le C2811Z5 est pensé pour des environnements scientifiques exigeants, jusqu’à 3 To de mémoire par nœud. La plateforme R2520G6 adopte une architecture modulaire permettant mises à niveau simplifiées et gestion efficace des données. Enfin, M2810Z5 cible le cloud, offrant une bande passante élevée et un accès rapide aux données, idéal pour les applications transactionnelles.

Refroidissement liquide : innovation pour la haute performance

MiTAC mise sur le refroidissement liquide pour relever les défis thermiques des prochaines générations de serveurs. Le rack haute densité MR1100 permet de gérer jusqu’à 256 GPU. Cette technologie assure une faible latence et un refroidissement optimal. Cela se révèle essentiel pour l’apprentissage à grande échelle et le calcul intensif. Cette solution facilite le passage à des infrastructures plus écologiques et plus puissantes.

En résumé, MiTAC Computing confirme sa place de leader en proposant des solutions innovantes. IA, conformité OCP et refroidissement liquide se conjuguent pour offrir des réponses performantes et respectueuses de l’environnement. Les entreprises disposent désormais d’outils fiables pour accompagner leur transformation digitale et répondre aux nouveaux défis des centres de données.

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