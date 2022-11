Qui est le gagnant de l’ITS 2022 ? (23e salon des technologies innovantes)

Si vous avez vu notre dernier article sur l’émission ITS, vous savez déjà que nous avons assisté à l’événement ITS 2022 avec notre média Startup World Tech et que nous avons vu des startups coréennes incroyablement innovantes. Jusqu’à présent, nous ne savions pas qui allait gagner, mais nous avons finalement obtenu le résultat, et dans cet article, nous vous le révélerons.

Le gagnant est… JPES ! Félicitations à eux. Comme nous l’avons mentionné dans notre article précédent, l’entreprise travaille à résoudre le problème de fiabilité des têtes de cerclage. Ils le font en créant une tête de cerclage plus légère et plus petite qui n’est pas pneumatique. C’est l’unité centrale de l’équipement d’emballage et de regroupement de l’acier, équivalente au moteur d’une voiture, qui relie et lie automatiquement les produits en acier tels que les bobines et les tuyaux en acier.

Si vous voulez en savoir un peu plus sur l’entreprise, nous vous invitons à consulter les articles présentant les 10 entreprises participant à l’ITS et vous y verrez le produit qu’elles développent, ainsi que notre opinion, au moment de l’événement, sur l’entreprise.

EVERCHEMTECH, qui présentait un film environnemental à haute barrière avec des propriétés de barrière à l’oxygène plus élevées que les matériaux à haute barrière existants et une recyclabilité élevée, et SHENB, qui a présenté des dispositifs médicaux qui utilisent de l’énergie à haute fréquence pour traiter des choses comme la ptose, les imperfections et l’acné, ont chacun remporté un prix

Dans l’ensemble, nous ne sommes pas surpris par ce résultat. Il était difficile de choisir entre les 10 startups, mais en même temps, JPES résout un gros problème dans le monde de la fabrication. Une fois de plus, nous voulons les féliciter et nous espérons qu’ils se développeront à l’avenir.

