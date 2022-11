ITS 2022 K-Innovative Showcase Awards 2022

Mi Octobre, nous avons assisté en tant que juge au salon ITS 2022 K-Innovative Showcase Awards dont le but est d’attribuer la meilleure PME coréenne sur 10 concurrents présélectionnés. L’innovation n’était cependant pas l’objectif principal. Nous devions évaluer la qualité et la performance du produit par rapport aux produits concurrents, la compétitivité des coûts, le potentiel de croissance durable et l’impact potentiel sur l’industrie au niveau international. Et en fin de compte, nous avons vu beaucoup de potentiel là-bas.

Alors, sans plus tarder, laissez-nous vous présenter les 10 concurrents avant de vous parler plus en détail du gagnant dans un second article !

Kanavi Mobility

Si vous n’avez pas vécu sur une autre planète au cours des dernières années, vous avez probablement remarqué toutes les agitations autour des voitures autonomes et des robots sans pilote. Kanavi Mobility résout un problème important pour ce type de produits qui permet d’obtenir plus d’informations sur les objets environnants et l’emplacement.

Pour ce faire, ils développent un nouveau type de capteur LIDAR. LIDAR signifie Light Detection and Ranging. Et le but de ce capteur est de mesurer la distance exacte d’un objet à la surface de la Terre.

Exemple de sortie de capteurs LIDAR

Maintenant, ce qui les différencie des concurrents nationaux, c’est qu’ils sont les premiers à réussir dans la commercialisation des capteurs LiDAR avec la technologie nationale. Cependant, il y a toujours un problème majeur que l’entreprise dépend fortement des importations.

Dans l’ensemble, nous pensons que le produit est suffisamment innovant et relativement peu coûteux pour que l’entreprise puisse être un pilier potentiel des marchés nationaux mais aussi voisins.

Everchemtech

Celui-ci est intéressant pour les personnes/entreprises intéressées à réduire leur impact environnemental. Everchemtech développe des matériaux respectueux de l’environnement qui fournissent une barrière à l’oxygène et à l’humidité pour l’emballage des aliments. Non seulement ils réduisent le nombre de produits qui sont à peine recyclés comme les plastiques à base de pétrole, mais la protéine de lactosérum (sous-produit du reste du fromage) qu’ils utilisent pour leur produit est biodégradable et peu coûteuse.

Nous pensons que l’entreprise a un rôle important à jouer dans la lutte contre la pollution plastique, mais en fournissant des produits à faible coût et recyclables/biodégradables, elle peut réduire la dépendance que de nombreux pays/entreprises ont sur les entreprises étrangères pour recycler leurs déchets. Si vous êtes intéressé par ce type d’innovation, jetez-y un coup d’œil !

IntelliVIX

Vous l’avez attendu, et vous avez enfin une société d’IA. Plus précisément, IntelliVIX est une société Vision AI. Ils se concentrent sur l’analyse vidéo des caméras de vidéosurveillance.

Ce qui est important pour eux, c’est la confidentialité et la sécurité des données. Grâce à leurs analyses sur l’appareil, ils peuvent améliorer la partie confidentialité des données. C’est parce que les caméras n’ont pas besoin de communiquer avec des périphériques externes et que cela limite donc le risque d’attaques. Pour la partie sécurité, ils parlent de la sécurité des personnes dans la société. Avec leurs caméras et leurs algorithmes d’apprentissage profond, ils peuvent détecter des actions violentes, des comportements illégaux, mais aussi des accidents (voitures, chantiers de construction…).

À notre avis, il s’agit d’un marché bondé. Cependant, ce qui est important ici, c’est de se concentrer sur l’analyse sur l’appareil. Nous pensons que c’est là que la sécurité et la surveillance publique devraient se déplacer. Cela limiterait les attaques potentielles et améliorerait la confidentialité des données pour tout le monde.

Jeejun Systems

Les parkings souterrains nous offrent souvent une expérience douloureuse. Il est difficile de trouver une place, vous pourriez avoir des problèmes avec votre ticket et être volé ou même pire. JeeJun Systems essaie de résoudre tout cela en fournissant un système complet pour les parkings souterrains.

Produit de systèmes Jeejun

Le système lui-même contient des produits tels que :

Un laissez-passer qui vous permet d’ouvrir automatiquement la porte d’entrée du parking et l’ascenseur interne.

Un mécanisme de communication entre la salle de contrôle et les utilisateurs du parking en cas d’urgence.

Une application pour afficher la capacité de stationnement et vous aider à trouver une place de stationnement optimale.

Et quelques autres appareils plus petits pour optimiser l’ensemble des opérations de l’entreprise.

Cela semble être une vision plus holistique de la gestion du stationnement. Pour ce que nous avons vu jusqu’à présent, les parkings utilisent différents produits pour différentes parties de leur exploitation. Jeejun Systems, pourrait faciliter la vie des utilisateurs et des gestionnaires de stationnement avec un produit aussi souvent négligé, mais important.

Secuworks

Une autre start-up dans le domaine de la sécurité, mais cette fois, cela n’est pas lié aux caméras de vidéosurveillance. Secuworks fournit un produit qui crée des champs sonores pour détecter une intrusion, changement de température … Le produit fait toute cette détection en analysant simplement les changements de son lorsque quelque chose se produit. Cela rend la détection plus rapide et, contrairement aux caméras, ce type de produit n’a pas de point mort.

Secuworks « Sécurité intelligente du champ sonore »

C’est un produit très innovant que nous n’avons jamais vu ailleurs. L’élimination de l’angle mort n’est pas un mince exploit, et nous pensons que ce type de capteur pourrait être développé dans une gamme de produits qui protègent les installations d’alimentation électrique, les bornes de recharge des véhicules électriques et les usines contre les incendies et d’autres types d’incidents.

NES&TEC

Une autre start-up de sécurité, cependant, cette fois-ci, elle se concentre sur la sécurité nationale et plus précisément sur la création de drones pour l’armée, la lutte contre les incendies ou les cas de catastrophe. Comme cette entreprise se concentre sur la sécurité nationale, ses produits doivent être sécurisés. Ici, le principal problème avec le drone est quelque chose appelé « bloquant de fréquence » qui modifie le système de navigation du drone et d’autres caractéristiques vitales.

Drone NES&TEC

En développant un système de contrôle propriétaire, NES&TEC rend le brouillage de fréquence impossible et rend ainsi leur drone adapté à des opérations très critiques. De plus, en raison de certaines réglementations récentes en Corée, DJI, le leader de l’industrie, a fait suspendre ses ventes. Ainsi, NES&TEC profite de la situation pour établir sa présence sur le marché national.

Nous pensons que le marché est bondé dans l’industrie des drones. Les entreprises de drones comme DJI et Parrot ont une énorme part de marché. Cependant, des entreprises innovantes comme NES&TEC pourraient fournir des drones plus sécurisés, pour des types d’opérations spéciales.

JPES

JPES est l’une de ces entreprises qui semblent travailler sur des choses d’ingénierie que la plupart des gens ne comprennent pas. Cependant, cela ne signifie pas que le besoin et l’importance d’un tel produit n’existe pas.

Ils développent une nouvelle technologie de cerclage qui vise à rendre le processus d’emballage plus efficace. Actuellement, la plupart des entreprises utilisent ce qu’on appelle une « tête de cerclage pneumatique », mais cette société développe une tête plus légère et plus petite qui aidera les entreprises à améliorer leur productivité dans l’industrie.

Bien que nous ne soyons pas experts dans le domaine, il semble que l’idée soit intéressante et que le produit soit nécessaire. Nous ne sommes pas sûrs de l’évolution de la situation pour cette entreprise, mais nous allons nous assurer de mieux comprendre à ce sujet et de suivre ses progrès.

Ison

Si vous avez joué avec un drone, vous savez que la batterie est toujours l’un des plus gros inconvénients. Ison’s développe une station de drones de recharge pour lutter contre ce problème.

Ce qui est intéressant avec l’approche surélevée, c’est que ces stations peuvent en même temps être utilisées pour la caméra de vidéosurveillance, la charge des drones et comme relais 5G. En plus de cela, l’entreprise s’assure que différents modèles de drones peuvent être chargés à l’aide de leur station.

Station de drones auto-chargantes d’Ison

Nous pouvons voir le potentiel de cela. Imaginez avoir une usine ou un entrepôt où des drones sans pilote transportent des marchandises. À un moment donné, ils devront charger, et ils pourraient le faire automatiquement en retournant à leur station, en chargeant et en retournant au travail. Gardez un œil sur cela.

SHENB

L’industrie de la beauté a son propre ensemble de défis à surmonter et le plus important est la sécurité de la santé. SHENB se concentre sur la résolution du problème dans le domaine du rajeunissement de la peau.

Virtue RF délivre la radiofréquence à la peau, stimulant ainsi le rajeunissement de la peau. Et bien qu’il ne s’agisse pas du premier produit de sa catégorie, la société a ajouté 4 fonctionnalités importantes en plus de la technologie actuelle :

ACS (Advanced Cooling System) qui réduit la douleur d’un tel traitement en refroidissant la peau.

IPRS (Integrated Pulsed Radiofrequency System) qui brise la radiofréquence 10 sous impulsions pour réduire les dommages cutanés.

ECS (Integrated Energy Control System) qui permet différentes longueurs d’onde.

MDCS (Minimum Depth Control System) qui peut administrer l’énergie plus profondément et la rendre disponible pour le visage et d’autres zones.

Nous savions déjà que la Corée est forte dans l’industrie de la beauté. Ce que nous ne savions pas cependant, c’est qu’il y a une tonne d’innovation technologique dans cette industrie. SHENB semble se concentrer sur la sécurité de ses produits et nous pensons que c’est certainement quelque chose qui vaut la peine d’être étudié.

P&S Technology

La raison pour laquelle la plupart d’entre nous ne voient pas beaucoup de défauts dans les produits comme les bouteilles en verre, les canettes et autres contenants d’aliments ou de boissons est qu’il y a des entreprises, comme P&S, qui développent des machines pour éjecter les machines inadéquates.

Ce qui rend leur machine innovante, c’est qu’ils ont une caractéristique que les autres n’ont pas encore. Cette fonctionnalité est appelée « Système de suivi du miroir » et elle permet à la machine de ne pas avoir de point mort. Ils peuvent donc scanner des objets circulaires sans problème.

Une fois de plus, nous ne sommes pas des experts ici, mais comme nous pouvons voir des objets circulaires tout autour de nous, nous pensons qu’une telle technologie a des cas d’utilisation et nous pensons que P&S pourrait résoudre un tel problème sur le marché national, mais aussi sur le marché international.

