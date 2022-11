La blockchain Elrond devient MultiversX, et axe son écosystème autour du metaverse

Durant la conférence X Day, se déroulant à Paris, Benjamin Mincu est venu annoncer le rebranding d’Elrond. La blockchain prend ainsi le nom de MultiversX et réagence son écosystème autour du metaverse. L’objectif étant de « devenir un écosystème complet créant des ponts entre les mondes virtuels et le monde réel », explique l’entreprise dans son communiqué de presse. Au passage, de nouveaux produits ont été annoncés.

Après l’intervention de Jean-Noël Barrot (ministre français chargé de la transition numérique), rappelant les ambitions d’Emmanuel Macron et la France autour de la révolution numérique que représentent la blockchain et les metaverses, Beniamin Minciu, co-fondateur et CEO de Elrond est venu annoncer une actualité importante pour sa blockchain.

Lancée en 2017, la blockchain Elrond devient désormais MultiversX. Le PDG de l’entreprise explique ainsi vouloir entreprendre un « voyage, une exploration pour faire de nouvelles découvertes ». Pour cela, l’écosystème se tourne vers un élément central depuis plusieurs mois : le metaverse. Trois nouveaux produits sont ainsi lancés :

xFabric , ayant pour objectif de « transformer la nouvelle culture que représentent les NFT », il regroupe plusieurs applications pour les mondes physiques et virtuels afin de créer facilement des NFT.

Son objectif est « d’aider les artistes et les créateurs de gagner leur vie grâce à leur travail, et ainsi d’amorcer une nouvelle vague de créativité ».

, ayant pour objectif de « transformer la nouvelle culture que représentent les NFT », il regroupe plusieurs applications pour les mondes physiques et virtuels afin de créer facilement des NFT. Son objectif est « d’aider les artistes et les créateurs de gagner leur vie grâce à leur travail, et ainsi d’amorcer une nouvelle vague de créativité ». xPortal , « porte d’entrée vers le metaverse » remplaçant l’application Maiar. Ce produit introduit au passage un avatar pouvant avoir des cryptomonnaies et NFT, mais aussi d’interagir dans le metaverse, discuter avec une messagerie dédiée ou encore gagner des points d’expériences…

Dans les détails, l’entreprise explique que « Le but est de permettre, par exemple, de gagner des cryptomonnaies en créant ou en jouant dans le metaverse, l’avatar pouvant passer d’un metaverse à l’autre, puis de les utiliser pour acheter une paire de baskets dans le monde réel ».

, « porte d’entrée vers le metaverse » remplaçant l’application Maiar. Ce produit introduit au passage un avatar pouvant avoir des cryptomonnaies et NFT, mais aussi d’interagir dans le metaverse, discuter avec une messagerie dédiée ou encore gagner des points d’expériences… Dans les détails, l’entreprise explique que « Le but est de permettre, par exemple, de gagner des cryptomonnaies en créant ou en jouant dans le metaverse, l’avatar pouvant passer d’un metaverse à l’autre, puis de les utiliser pour acheter une paire de baskets dans le monde réel ». xWorlds est tout simplement le metaverse introduit par MultiversX prévu pour l’année prochaine. Il sera possible de le tester en bêta dès le 10 décembre 2022. Nous apprenons au passage que ce dernier sera un univers ouvert permettant « des interactions sociales hyper-réalistes, ainsi que des échanges économiques ».

MultiversX annonce aussi une nouvelle version de DEX, prenant maintenant le nom de xExchange. Au passage, de nouvelles modalités de farming ont été introduites ; le MEX Token locké se recharge en énergie ; et la BNB chain est maintenant supportée, apportant plus de tokens erc20, BEP20 et paires DEX (disponible dès la semaine prochaine).

Pour finir, plusieurs rebranding sont de la partie :