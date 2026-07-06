Pudu Robotics séduit Davos avec une IA physique innovante et efficace

Pudu Robotics fait parler d’elle au Davos Tech Summit 2026. La société montre comment son intelligence artificielle physique s’intègre dans la vie quotidienne. Les démonstrations réelles prouvent que ces robots autonomes ont leur place dans nos villes et entreprises.

L’IA physique de Pudu Robotics au cœur du Davos Tech Summit

Au sommet Robot City de Davos, Pudu Robotics met en avant ses robots intelligents. Ces machines assurent diverses tâches, du nettoyage à la livraison. L’accent est mis sur la robotique utile et concrète, visible par tous les visiteurs du salon. On découvre ainsi comment l’IA incarnée dépasse le stade de la démonstration pour servir dans la vraie vie.

Des robots intelligents intégrés dans les espaces publics et privés

La force de Pudu Robotics réside dans la polyvalence de ses robots, déployés dans trois lieux emblématiques de Davos :

Nettoyage autonome dans un supermarché SPAR avec le PUDU CC1 Pro.

dans un supermarché SPAR avec le PUDU CC1 Pro. Services hôteliers au Hilton grâce à la BellaBot Pro et au FlashBot Max.

au Hilton grâce à la BellaBot Pro et au FlashBot Max. Nettoyage efficace des espaces publics extérieurs avec le PUDU MT1 Max.

Chaque robot s’adapte à son environnement. Qu’il s’agisse de la foule, des obstacles ou de l’interaction avec les clients, l’IA reste flexible et efficace.

Une architecture d’IA incarnée au service de la performance

La clé du succès de Pudu Robotics réside dans son architecture IA unifiée. En effet, grâce au modèle PuduFM et à la plateforme PuduAgent, tous les robots partagent le même cerveau numérique. Ainsi, ils apprennent, collectent des données et s’améliorent sans cesse, ce qui rend leur déploiement à la fois rapide et fiable. Par ailleurs, plus de 130 000 robots sont déjà utilisés dans 85 pays, preuve d’une technologie performante qui s’adapte efficacement aux besoins de chaque marché.

Pudu Robotics transforme l’intelligence artificielle en outils utiles au quotidien. Leur participation au Davos Tech Summit montre que l’IA physique n’est plus une promesse, mais une réalité concrète dans les magasins, hôtels et espaces publics. L’entreprise continue d’étendre sa présence internationale, en apportant des solutions robotisées qui simplifient la vie et le travail dans de nombreux secteurs.

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