Bandai Namco dévoile “Echoes of Aincrad”, un Action-RPG basé sur Sword Art Online

Sword Art Online est de retour ! Le week-end dernier, Bandai Namco a officiellement annoncé Echoes of Aincrad, un nouvel Action-RPG basé sur la franchise culte. Cette fois, le titre propose de replonger dans l’arc fondateur de la saga, celui du château flottant d’Aincrad. Sauf que, au lieu d’incarner Kirito, les joueurs devront survivre eux-mêmes dans le célèbre MMORPG mortel. Voici tout ce que l’on sait.

Echoes of Aincrad, un retour aux origines de Sword Art Online

Avec ce nouveau titre, Bandai Namco choisit de revenir au point de départ de la franchise : l’arc narratif d’Aincrad. Dans Echoes of Aincrad, des milliers de joueurs se retrouvent piégés dans un MMORPG en réalité virtuelle. Pour s’en échapper, ils n’ont qu’une seule mission : gravir les étages du gigantesque château flottant et vaincre le boss final.

Contrairement à plusieurs adaptations précédentes de Sword Art Online, l’aventure ne se concentre pas uniquement sur les personnages de l’anime. Ici, les joueurs incarneront leur propre combattant. Ils pourront également personnaliser leur avatar, son équipement et ses compétences.

Un mode permadeath ?

Pour ce qui est du système de progression, on aura droit aux mécaniques classiques de RPG. L’amélioration des statistiques, le farming et le déblocage de nouvelles techniques seront alors au menu. Ces dernières porteront d’ailleurs le nom de “Sword Skills”, un coup d’œil à la licence culte. Enfin, chaque protagoniste pourra s’associer à un partenaire contrôlé par l’IA, permettant de combattre en duo et de développer des synergies durant les affrontements.

Echoes of Aincrad adopte également un système de combat en temps réel, mêlant attaques rapides, esquives et parades. Les joueurs devront affronter de nombreuses créatures ainsi que des boss imposants disséminés dans les différents étages du château. Cependant, Bandai Namco a tenu à préciser que le jeu n’est pas un Soulslike, même si la difficulté peut s’avérer élevée.

Et en parlant difficulté, Echoes of Aincrad dispose d’un mode optionnel appelé “Death Game”. Fidèle au principe de la série, ce mode applique une règle radicale : la mort du personnage entraîne la suppression définitive de la sauvegarde. Le joueur devra donc reprendre depuis le début du jeu !

Echoes of Aincrad sortira le 10 juillet 2026 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. Il s’accompagne également d’un anime spécial intitulé “Unanswered//butterfly”, prévu pour une projection limitée au Japon et inclus dans certaines éditions du jeu.

Vous pouvez regarder la première bande-annonce dans la vidéo ci-dessous :