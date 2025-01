RoboTurtle de Beatbot : L’entretien de piscine devient fun et écolo !

Le géant de la robotique de nettoyage de piscine, Beatbot, frappe à nouveau avec deux innovations majeures. Dévoilées récemment, ces avancées technologiques révolutionnent l’entretien des piscines tout en s’attaquant à des enjeux écologiques mondiaux.

RoboTurtle : Innovations amphibies et automatiques



La première innovation est l’Amphibious RoboTurtle. Il s’agit d’une véritable prouesse de l’ingénierie robotique, destinée à des missions d’éco-recherche et de préservation aquatique. En outre, ses capacités avancées incluent la surveillance de l’environnement aquatique, le suivi biométrique et l’échantillonnage de matières dangereuses soutenu par l’IA. De plus, le Shore Self-Docking & Charging Station, une station de recharge et d’accueil autonome, modernise l’entretien des piscines en automatisant complètement le nettoyage et la recharge. Ainsi, l’intervention manuelle devient désormais inutile.

“Le Robotic Turtle incarne notre vision d’exploiter la technologie de pointe de Beatbot pour faire face à des défis écologiques essentiels à l’échelle mondiale », a déclaré York Guo, CMO de Beatbot.

Une technologie au service de l’écologie

L’Amphibious RoboTurtle est conçue pour surveiller des conditions critiques. Ainsi, elle alerte les utilisateurs face aux marées noires. Elle les informe également des dommages causés par les catastrophes. Enfin, elle signale la présence d’espèces en voie de disparition. Cette innovation offre une solution durable et rentable pour la surveillance de l’environnement. En outre, elle permet une détection précoce. De plus, cette technologie réduit la dépendance à des ressources lourdes. Elle accélère également la collecte de données et rationalise les opérations pour les agences gouvernementales, les ONG et les chercheurs.

Entretien de piscine autonome

La technologie d’accueil et de recharge autonome de Beatbot révolutionne l’entretien des piscines en automatisant à la fois le nettoyage et la recharge. Ainsi, après chaque cycle, ou d’une simple pression sur l’application, le robot revient à sa station d’accueil, se dock et se recharge, prêt pour la prochaine session.

“Les utilisateurs de Beatbot chérissent profondément la vie et poursuivent la qualité au plus haut degré. Ils sont des pionniers qui adoptent de nouvelles technologies. Ils fournissent constamment des idées précieuses. Ces idées inspirent Beatbot à introduire continuellement des innovations révolutionnaires, a déclaré York Guo, CMO de Beatbot.

Rendez-vous au stand 52368 du CES 2025 du 7 au 10 janvier pour découvrir ces innovations uniques proposées par Beatbot. En outre, n’hésitez pas à partager vos impressions sur ces nouveautés, qui promettent de façonner le futur de l’entretien des piscines et de la recherche écologique.