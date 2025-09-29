Actualités

Dreame : une ascension spectaculaire pour une maison connectée accessible et innovante

Dreame

Dreame Technology ne se contente plus de briller sur le marché des aspirateurs robots. Le géant chinois affirme aujourd’hui sa vocation de pionnier de la maison connectée. Sa croissance fulgurante et ses nouveautés dévoilées à l’IFA 2025 confirment une volonté : transformer notre quotidien avec un écosystème intelligent, performant et accessible.

Une ascension fulgurante en Europe

Entre janvier et juillet 2025, Dreame a explosé ses compteurs : son chiffre d’affaires en Europe a bondi de 139 % par rapport à l’année précédente. La marque s’impose leader de la part de marché en valeur des aspirateurs robots dans plusieurs pays, avec des scores impressionnants : 42 % en Allemagne, 34,8 % en France ou encore 62 % en Belgique. En effet, ces résultats témoignent d’un engouement croissant pour ses produits et, de plus, d’une relation de confiance solide avec les consommateurs européens, friands d’innovation et de praticité.

Ce succès repose sur trois piliers majeurs. D’abord, une innovation centrée sur l’utilisateur : bras robotisé flexible, couverture quasi totale des espaces, et systèmes intelligents pour franchir aisément les seuils. Ensuite, une stratégie multicanale efficace, combinant boutiques, e-commerce, et partenariats avec des acteurs clés comme Boulanger ou FNAC DARTY. Enfin, un service client de qualité, offrant trois ans de garantie et un réseau de 10 centres de réparation répartis en Europe.

Un écosystème vraiment intelligent

L’IFA 2025 devient pour Dreame une vitrine de son ambition. Occupant un hall entier, la marque y a présenté 22 gammes de produits, dont pas moins de 15 nouvelles catégories. Le symbole fort du salon ? Le Cyber X, premier aspirateur robot au monde doté de la technologie QuadTrack™, capable de monter les escaliers et pensé pour les maisons à plusieurs niveaux.

Mais Dreame va plus loin : une seule application permet désormais de contrôler tous les appareils de la maison connectée. Climatiseurs X-Wind apportant un confort uniforme, systèmes d’air Z-Wind sophistiqués, lave-vaisselles innovants Z6000 Pro et réfrigérateurs FizzFresh™ deviennent accessibles au bout des doigts. L’entreprise consacre plus de 60 % de ses effectifs à la R&D et détient quelque 6 300 brevets, preuve de son engagement à repousser les limites de la robotique domestique.

Avec ce déploiement remarquable et l’ouverture de sept magasins phares en Europe d’ici fin 2025, Dreame entend bien convaincre toujours plus de foyers. En parallèle, le marché européen, véritable tremplin pour la marque, semble prêt à vivre une nouvelle ère du smart home. Enfin, n’hésitez pas à partager vos avis ou envies sur ces innovations : quelle nouveauté de l’écosystème Dreame aimeriez-vous voir chez vous ? Rejoignez la discussion !

