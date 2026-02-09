Iyuno célèbre un succès majeur avec la certification ISO27001

Iyuno vient d’atteindre une étape majeure : l’obtention de la certification ISO27001. Cette reconnaissance internationale affirme l’engagement d’Iyuno pour la sécurité et la confiance. Ce succès rassure tous les clients et partenaires de la marque.

L’importance de la certification ISO27001 pour Iyuno

Cette certification ISO27001 est reconnue dans le monde entier. Elle fixe des exigences strictes pour la gestion de la sécurité des informations. Iyuno a donc suivi de nombreux processus pour assurer une sécurité optimale de ses systèmes et de ses données.

Comme l’a souligné Allan Dembry, directeur technologique d’Iyuno, cet objectif a été atteint grâce à une grande implication des équipes. Ils ont travaillé ensemble pour aligner tous leurs services sur les exigences de la norme. Ainsi, Iyuno montre avec force sa volonté de protéger les informations sensibles des clients.

Les avantages concrets pour la sécurité des données clients

Grâce à cette certification, les clients bénéficient d’une sécurité renforcée. Voici les avantages majeurs offerts :

Protection des contenus et des données contre les risques numériques

Procédures claires pour la gestion des incidents de sécurité

Contrôles réguliers pour garantir la confidentialité et l’intégrité

En outre, la norme ISO27001 impose des contrôles réguliers. C’est une garantie d’engagement à long terme. Les clients ont ainsi la certitude que leurs contenus sont entre de bonnes mains.

Les engagements renforcés d’Iyuno envers ses partenaires mondiaux

Avec la certification ISO27001, Iyuno renforce ses relations avec ses partenaires. L’entreprise collabore déjà avec de grands acteurs des médias. Grâce à cette démarche, Iyuno démontre sa capacité à suivre les meilleures pratiques du marché.

Cela permet à l’entreprise de développer de nouveaux partenariats et de renforcer la confiance existante. Les créateurs, fournisseurs de technologie et clients bénéficient tous d’une base solide pour continuer à innover.

En résumé, l’obtention de la certification ISO27001 par Iyuno marque une étape stratégique. Cela confirme leur volonté d’offrir des services sûrs et fiables à leurs clients du monde entier. Avec cet engagement, Iyuno se positionne comme un acteur de référence pour la sécurité et la transparence dans le secteur des médias.

