KT&G Europe séduit l’Allemagne avec le lancement réussi d’ESSE

KT&G Europe fait une entrée remarquée sur le marché du tabac en Allemagne. La marque ESSE, reconnue dans le monde entier pour ses cigarettes superslim, vise désormais les consommateurs européens. Ce mouvement marque un tournant pour le leader coréen dans sa stratégie globale.

L’arrivée de la marque ESSE de KT&G sur le marché allemand

Depuis le 3 juillet, KT&G propose ses cigarettes ESSE dans les grandes villes allemandes. Berlin, Dortmund et Munich sont les premiers à accueillir cette nouveauté. La distribution s’effectue grâce au partenariat avec la société locale Hauser.

Deux produits phares font leur apparition : ESSE Blue et ESSE Red. Leur format superslim séduit les amateurs de cigarettes élégantes et modernes. KT&G Europe veut offrir un nouveau choix aux fumeurs allemands, en ligne avec les tendances actuelles.

Une stratégie de développement ambitieuse pour l’Europe

Le marché allemand du tabac évolue rapidement. Les consommateurs recherchent des produits originaux et de qualité. KT&G mise sur la force de sa marque pour conquérir ce public exigeant.

L’entreprise a déjà exporté plus de 800 marques dans 140 pays. Sa volonté est claire : accroître sa notoriété en Europe. KT&G souhaite offrir des alternatives innovantes et renforcer sa présence dans d’autres pays européens prochainement.

Les atouts et l’histoire de la marque mondiale ESSE

Née en Corée en 1996, ESSE s’est d’abord développée au Moyen-Orient et en Russie. Elle s’exporte aujourd’hui dans environ 90 pays à travers le monde, dont l’Indonésie et l’Amérique latine.

ESSE est reconnue pour la finesse et l’élégance de ses cigarettes. En 2024, elle détenait près d’un tiers du marché mondial des produits superslim. Ce succès s’explique par une adaptation constante aux goûts locaux et une attention à l’innovation.

En résumé, KT&G Europe parie sur l’innovation, la qualité et le style pour séduire les consommateurs allemands et européens. Avec le lancement de la marque ESSE, le groupe veut renforcer sa position de leader mondial. Son histoire, son expérience et ses produits uniques devraient l’aider à relever ce défi.

