Bordeaux Geekfest : Une 10ème édition au cœur de la pop culture 90’s

La culture geek est en plein essor de nos jours et le Bordeaux Geekfest arrive une fois de plus pour célébrer cette passion partagée par de nombreux fans. Cette année, le festival souffle sa dixième bougie et promet un événement encore plus grandiose avec une riche programmation autour de la pop culture années 90.

Un format deux jours renouvelé

Le Bordeaux Geekfest se déroulera sur deux jours, les 18 et 19 mai 2024, pour se concentrer sur l’essentiel : les festivaliers et des animations variées. Le festival offre la chance de plonger dans une ambiance nostalgique empreinte des années 90, avec des ateliers, des rencontres avec des invités spéciaux et des expositions passionnantes sur la culture geek.

Le parc des expositions de Bordeaux accueille le festival. Douze espaces seront aménagés, chacun ayant une thématique spécifique pour offrir une véritable immersion dans l’univers geek.

Bordeaux Geekfest, des invités de qualité

Le Bordeaux Geekfest réserve de belles surprises à tous les amoureux de la culture geek avec une panoplie d’invités prestigieux, parmi lesquels la célèbre chanteuse Mimi Fé, l’animateur TV Jacky, ou encore Marcus, créateur de l’émission Level One. Divers autres invités seront également présents pour offrir des moments mémorables aux participants lors des conférences, super quiz et concerts.

Bordeaux Geekfest, une programmation riche et variée

L’un des points forts du Geekfest réside dans sa programmation large et diversifiée. Les passionnés auront l’opportunité d’apprendre, de discuter et de partager autour de sujets variés. Des concours de cosplay aux jeux classiques des années 90 en passant par des conférences sur l’évolution de Dragon Ball ou la guerre des consoles Nintendo VS Sega, tout est conçu pour ravir les fans de tous horizons.

© Pauline Deysson

Programmation du samedi matin Just Dance – Scène principale 10:00

Game Design, créons un jeu ensemble ! – Grégory Privat – Salle de conférence Springfield 11:00

Les supers nanas – Scène principale 11:15

Nintendo VS Sega : La guerre des consoles – Mister Flech – Salle de conférence Springfield 12:00

Génériques dessin animés Disney Mimifé – Scène principale 12:45

De Jarod à Buffy : les héros et héroïnes de la Trilogie du Samedi – Claire Cornillon – Salle de conférence Isla Nublar 13:00

Jeux de Katia : Blind Test films années 90 – Scène principale 13:30 Programmation du samedi après midi Concert classique Talence – Lyre talençaise – Scène principale 14:00

1993 : l’année du Dernier des héros ? – La suite de trop – Salle de conférence Isla Nublar 14:00

Super quiz club Dorothée – Jacky – Scène principale 15:00

Retour Vers Les 90’s : Top 10 des Objets et jouets Cultes des Années 90 qui ont marqué toute une génération – MODZII – Salle de conférence Isla Nublar 15:00

Jeux de Katia : Qui veut gagner des goodies ? Spécial années 90 – Salle de conférence Springfield 15:00

X-Files : L’école du complotisme – Acermendax – Salle Club Arthur Dent 15:00

Be wild – Scène principale 15:45

Concours cosplay – Sélection CFC – Scène principale 16:00

Années 90 : Pire décennie pour Marvel ? – MDCU – Salle de conférence Isla Nublar 16:00

Armes et armures vampiriques dans les années 90 : renouveau et influence majeure dans les œuvres vampiriques jusqu’à aujourd’hui – Les Geekstoriens – Salle de conférence Springfield 16:00

Ellébore et groseille à maquereau : que valent vraiment les potions de Geralt de Riv ? – Fantine – Salle Club Arthur Dent 16:00

L’évolution de Dragon Ball sur 40 ans – Sofian le Geek – Salle de conférence Isla Nublar 17:00 La crypte de l’horreur – Histoires d’horreurs comptées ! – Mlle Creepypasta Les Histoires de Skull Tales of Ivy – Salle de conférence Springfield 17:00

Révolution 90 : Découvrez les secrets de fabrication des jeux made in France – Laurent Cluzel & Frédérick Raynal – Salle Club Arthur Dent 17:00

Défilé Body Paint – Scène principale 17:30

Remise des prix – Scène principale 17:45

Fréquence Star – Jacky – Salle de conférence Isla Nublar 18:00 © Grey Man Photo

Une exposition immersive au Geekfest 2024

Le Geekfest vous invite à faire un come-back dans les meilleures années de votre vie, ou celles dont vous avez toujours rêvées. Cette décennie mythique, ayant créé des générations de passionnés, pose ses valises au Bordeaux Geekfest. Âge d’or de la télévision, des émissions, de la musique, des jeux vidéo, du cinéma, replongez dans vos souvenirs, vos références les 18 & 19 mai 2024 au Parc des Expositions

Focus sur le Statioport La saga aux plus de 50 millions d’entrées en France qui nous fait rêver depuis bientôt 50 ans est un incontournable du festival. Cet espace représente à lui seul toute la philosophie de la culture geek. Cette année, nous célébrons les 25 ans de la sortie de l’épisode 1 paru en 1999 qui a marqué grand nombre de générations avec cette deuxième trilogie de la licence connue et reconnue dans le monde entier. Cette année encore, venez vivre cette passion à la vitesse de la lumière avec 501st French Garrison, association mondiale de cosplay et reconnue par Lucas Film, en compagnie de FX Prédator et Fan Star Wars.

Focus sur l’espace TCG by Le Coin des Barons Retrouvez un espace TRADING CARTE GAME incroyable pour la première fois au Bordeaux Geekfest. Le TCG, phénomène mondial, envahi toutes les communautés Geek. Des cartes Magic The Gathering en passant par Pokemon, Yu Gi-Oh ! et Lorcana, toutes ces licences seront à retrouver sur cet espace complet grâce au Coin des Barons. Le Coin des Barons, entreprise internationale bordelaise fondée en 2017 permet aux passionés et aux collectionneurs de trouver leur bonheur. Compétitions officielles, cartes rares, découvrez le monde du TCG au Bordeaux Geekfest 2024 !

© MANDORA

Toujours plus d’expo

Focus sur l’exposition années 90 Les années 90, c’est avant tout une décennie expérientielle : des musiques qui nous ramènent à des films ou des jeux inoubliables, des objets qui nous propulsent dans les cours de récré, des personnalités qui ont forgé notre imaginaire. Pour rendre hommage à cette décennie phare de la pop culture, nous proposons une exposition immersive qui vous replongera dans cette époque. Le jeu vidéo, avec la multiplication et la démocratisation des consoles : vous pourrez les redécouvrir et même y jouer !

Le cinéma, avec tant de films qui font encore les beaux jours du 7e art : revisionnez les bandes annonces, redécouvrez les affiches, appréciez les cosplays ! La télévision, avec l’âge d’or des séries, des sitcoms, des dessins animés et des publicités ! La culture, avec des jouets, des modes et des musiques reconnaissables : toutes vos madeleines de Proust seront là !

Focus sur A Thot Voix Parce qu’il n’y a pas d’âge pour découvrir les mondes de l’imaginaire, et les plaisirs de la lecture, le Festival Bordeaux Geekfest accueille le concours de lecture A Thot Voix, organisé par l’association Club Arthur Dent. Cette année marque la 4e édition du concours de lecture destiné aux élèves de CM1 et CM2 de Gironde. L’ouvrage jeunesse le plus représentatif des années 90, et pas des moindres, sera interprété par les élèves

Focus sur le M42 c’est une thématique traitée en profondeur : 224 pages dédiées à la culture geek et à la pop culture, 20 sujets variés traités sous différents angles, 20 auteurs passionnés venus de tous les horizons. Vous l’aurez compris, le M42, c’est une encyclopédie, mais c’est avant tout un projet collectif, une aventure humaine.



© MANDORA

Un week-end prometteur

En résumé, le Bordeaux Geekfest 2024 promet d’être une occasion unique pour tous les geeks de célébrer leur passion. Egalement, c’est l’occasion de partager des moments mémorables autour de la pop culture des années 90. Préparez-vous à embarquer dans ce voyage temporel en réservant vos billets dès maintenant !