Angers Geekfest 2024 : Le Salon Incontournable de la Culture Geek

Le Angers Geekfest 2024, s’est tenu les 6 et 7 avril derniers. Il a une fois de plus illuminé le paysage geek français. Avec son lot de nouveautés, de rencontres et de découvertes, cet événement annuel s’est imposé comme un rendez-vous incontournable pour les passionnés de culture geek. De la science-fiction au gaming, en passant par la pop culture, le salon est riche en expérience, en émotions et en surprises.

Angers Geekfest, exploration des Stands

Dès l’entrée dans le salon, l’atmosphère conviviale nous transporte dans un univers où se mêlent passion et créativité. Les stands des exposants offrent une variété impressionnante de produits. Cela va des figurines de collection au textile en passant par les jeux de plateau et les univers divers et variés de la culture geek. Chaque stand est une invitation à la découverte, à l’échange et à la rencontre avec des passionnés partageant la même ferveur pour la culture geek.

Les démonstrations jeux vidéo ont particulièrement retenu l’attention des visiteurs. L’occasion de tester les pépites du rétro gaming et d’interagir avec d’autres. Les tournois e-sport ont également rassemblé une foule enthousiaste. Ils démontrent l’engouement toujours grandissant pour cette discipline compétitive au sein de la communauté geek.

Conférences, rencontres et dédicaces

Les conférences organisées tout au long du salon ont été un véritable point fort de l’événement. Des experts renommés ont partagé leur passion et leur expertise sur des sujets variés tels que les années 90, ou encore les débuts d’internet. Ces moments d’échange et de partage permettent d’enrichir les connaissances et d’approfondir la passion pour cet univers foisonnant. Également, des rencontres se sont déroulées tout au long du Week end avec un espace dédicaces.

Geekfest : Cosplay et animation

Le Angers Geekfest 2024 a également été l’occasion pour les passionnés de cosplay de briller sous les projecteurs. Les costumes les plus créatifs et les plus fidèles aux personnages emblématiques de la culture geek ont défilé, offrant un spectacle époustouflant. Les animations en tout genre, des quizz thématiques aux performances artistiques, ont rythmé le salon. Elles ont su divertir un public avide de nouveautés et de sensations fortes.

Une prochaine édition en 2025

En conclusion, le Angers Geekfest 2024 a une fois de plus su ravir les amateurs de culture geek. C’est un événement riche en découvertes et en rencontres. La diversité des stands, la qualité des animations et la richesse des conférences contribuent à faire de cette édition un véritable succès. C’est un événement qui rassemble tous les amoureux de la culture geek. À l’année prochaine pour de nouvelles aventures !