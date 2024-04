Star Wars Outlaws : Une expérience de jeu irrésistible ! Rejoignez l’excitante contrebande galactique

Ubisoft, en partenariat avec Lucasfilm Games, s’apprête à marquer l’histoire du jeu vidéo avec la sortie très attendue de Star Wars Outlaws, le premier jeu Star Wars en monde ouvert. Prévu pour le 30 août, le jeu bénéficiera de divers bonus pour ceux qui choisiront de le précommander.

Découvrez l’épopée de la contrebandière Kay Vess

Mettant en scène la contrebandière Kay Vess et son acolyte Nix, Star Wars Outlaws plonge les joueur dans une période tumultueuse de l’univers de George Lucas. Le duo devra user de ruse et d’adresse pour survivre dans un univers criminel aussi dangereux qu’excitant.

Kay et Nix, naviguant entre missions pour différents syndicats et confrontations avec des adversaires redoutables. Ils doivent établir leur réputation et recruter un équipage de hors-la-loi chevronnés pour réaliser le plus grand braquage de l’histoire.

Star Wars Outlaws

Un monde ouvert à explorer

Dans leur quête de liberté et de fortune, Kay et Nix parcourront la galaxie, des luxueuses cités de Canto Bight aux paysages arides de Tatooine, en passant par le monde balayé par les vents de Toshara. Chaotique et imprévisible, la galaxie promet de nombreuses surprises à bord du Trailblazer, le vaisseau multifonction de Kay et Nix.

Découvrez Star Wars Outlaws, une expérience en monde ouvert inédite, avec des lieux à explorer et des personnages à rencontrer pour les fans de Star Wars.

Star Wars Outlaws sera disponible à la vente, aussi bien en ligne sur l’Ubisoft Store qu’en magasin. Les abonnés à Ubisoft+ ou aux éditions Gold/Ultimate auront un accès anticipé de 3 jours au jeu.

L’édition Standard propose le jeu de base tandis que l’édition Gold inclut, en plus, deux DLC, une mission exclusive, un pack cosmétique. Quant à l’édition Ultimate, elle offre plusieurs ensembles de cosmétiques, un art book digital et bien sûr, un accès anticipé.

Intrigant, riche et immersif, Star Wars Outlaws s’annonce comme un incontournable pour tous les amateurs de la saga. Préparez-vous à plonger dans l’univers sombre et fascinant de la contrebande galactique ! N’hésitez pas à partager la nouvelle à vos amis fans de la saga ou à réagir dans les commentaires.