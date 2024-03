Angers Geekfest : 5ème édition les 6 et 7 avril 2024

Le Geekfest revient pour une cinquième édition angevine au Parc des Expositions les 06 & 07 avril 2024. Les stars de cette édition ? Les années 90.

Si Baby One More Time rythmait votre journée, que vous voliez les piles de la télécommande pour utiliser votre walkman, que votre samedi rimait avec trilogie, vous êtes un enfant des nineties ! Le Geekfest vous invite à faire un come-back dans les meilleures années de votre vie, ou celles dont vous avez toujours rêvé. Cette décennie mythique ayant créé des générations de passionnés, en raison de cela, elle pose ses valises au Angers Geekfest les 06 & 07 avril 2024.

Angers Geekfest : 100% pop culture

Comment parler des années 90 sans aborder le Club Dorothée ? Émission française diffusée sur TF1, Dorothée, Jacky, Ariane, François Corbier et Patrick Simpson-Jones en ont été les présentateurs cultes jusqu’en 1997. Jacky rejoint le Club Dorothée en 1987 et le Angers Geekfest en 2024. Toutefois, l’animateur de télévision connu a fait vivre l’émission pendant 10 ans. Vous pourrez le retrouvez dans les allées cette année pour un Super Quizz Club Dorothée.

Jean Paul Cesari, chanteur auto-compositeur français a à son actif plus d’une vingtaine de génériques de dessins animés enregistrés pour Le Club Do notamment Nicky Larson. Également, vous pourrez revivre les génériques de votre enfance en concert live au Angers Geekfest grâce aux différentes interprétations de Jean-Paul Césari (Tortues Ninjas, Les Chevaliers du Zodiac, Les Bioniques…)

Les jeux vidéo, la bête noire des parents dans les années 90, pourtant, ils ont connu leur avènement durant cette décennie. Vous attendiez que vos parents éteignent votre lumière pour allumer votre Super Nintendo, votre Playstation 1, la Gameboy Color, la Nintendo 64, ou votre Game Gear ? Alors vous avez forcément regardé Level One. Émission quotidienne diffusée sur Game One, cette dernière plongeait les animateurs dans le premier niveau d’un jeu vidéo pendant 20 minutes. Marc Lacombes, dit Marcus, créateur et animateur phare de Level One rejoint également les rangs du Angers Geekfest en intégrant la programmation avec son quizz spécial années 90 et jeux vidéo !

Alors, vous en aviez rêvé ? Retournez dans les années 90 à travers 1200 m² d’exposition dédiés à cette décennie. Jeux vidéo, consoles, musiques, cinéma, mode, objets en tout genre, photocall, parcourez les années 90 de long, en large et en travers à l’occasion d’Angers Geekfest les 6 & 7 avril 2024.

Angers Geekfest, une programmation complète

Le Geekfest comprend différents espaces, tout aussi variés les uns que les autres. En effet, au menu on trouve de la tech, de l’eSport, du jeux vidéo, du cosplay mais aussi des jeux de plateau, de la littérature et bien d’autres encore. Également, le Geekfest dispose d’espaces d’expositions, de rencontres et dédicaces et d’animations. La programmation est quant à elle déjà en ligne et autant dire qu’elle est ultra complète. Pour le samedi par exemple, vous pouvez vous attendre au programme ci-dessous. La programmation du dimanche n’est pas en reste, elle est tout aussi complète et vous la trouverez ici.

Samedi 6 avril 2024, la programmation de 10h à 14h

10:00 – 11:00 Just Dance – Scène principale

10:45 – 11:45 Rencontre avec PADG – Salle de conférence – Springfield

11:00 – 11:45 Les 90’s : le boom de la dinomania ! – Paléosphère – Salle de conférence – Isla Nublar

11:00 – 11:30 Jeux de Katia – Blind Test Films années 90 ! – Scène principale

11:00 – 13:00 Tournoi Dragon Ball FighterZ – Scène Jeux vidéo

11:45 – 12:15 Concert MIMIFE – Scène principale

12:15 – 12:30 Démonstration des Phoenix Cheerleaders – Scène principale

12:30 – 13:15 Super Quizz – CLUB DOROTHEE avec Jacky – Scène principale

13:00 – 13:45 Jeux de Katia : Qui veut gagner des goodies ? Spécial Années 90 – Salle de conférence – Springfield

13:00 – 14:00 Tournoi Toaster Ball – Scène Jeux vidéo

13:30 – 14:00 Démonstration sabre laser – Anjou Saber Club ! – Scène principale

Programmation de l’après midi

14:00 – 14:45 Concours de pitch – Séries de SF des années 90 – Space Up – Salle de conférence – Springfield

14:00 – 14:45 Années 90 : Pire décennie pour Marvel ? – MDCU Comics – Salle de conférence – Isla Nublar

14:00 – 14:30 Mini Cosplay Show – Scène principale

14:00 – 16:00 Qualifications Silver Geek – Scène Jeux vidéo

14:30 – 15:00 Jeux de Katia – Quiz Asie : L’essoreuse ! – Scène principale

15:00 – 15:45 Quand gothique et grunge réinventent le XIXe siècle : le retour de la fascination pour l’esthétique maladive dans la mode des années 90 – Geekstorien – Salle de conférence – Springfield

15:00 – 15:45 Les vampires, de l’horreur à l’urban fantasy – Avec ImaJn’ere – Salle de conférence – Isla Nublar

15:00 – 16:30 Concours Cosplay – Scène principale

16:00 – 16:451993 : l’année du Dernier des héros ? – La Suite de Trop – Salle de conférence – Springfield

16:00 – 16:45 Sommes-nous seuls dans l’Univers ? – Alex Fouilleroux – Salle de conférence – Isla Nublar

16:00 – 17:00 Finale Mario Kart Double Dash – Scène Jeux vidéo

16:30 – 16:45 Démonstration des Phoenix Cheerleaders – Scène principale

16:45 – 17:30 CONCERT : Jean-Paul Cesari – Scène principale

17:00 – 17:45 Le début de internet dans les années 90 – John Lang – Salle de conférence – Springfield

17:00 – 17:45 Harry Potter, relique des années 90 – Marie-France Burgain – Salle de conférence – Isla Nublar

17:00 – 19:00 TOP 4 – Tournoi Smash Bros. Ultimate – Scène Jeux vidéo

17:30 – 17:45 Remise des prix : concours cosplay – Scène principale

17:45 – 19:00 Animation Jay Dance Fitness – Scène principale

18:00 – 18:45 Fréquence Star : Marcus – Salle de conférence – Isla Nublar

M42 : Années 90 – L’encyclopédie geek

Le M42 est le livre sur la pop culture, l’univers et le reste ! Vous l’avez compris, le thème de cette édition est les années 90. L’édition va donc traiter le sujet en profondeur avec ses 224 pages dédiées à la culture geek et la pop culture.

Dans ces 224 pages à découvrir, il y a énormément de thèmes comme les licences phares de ces années (Jurassic Park, Sonic ou encore Harry Potter), les innovations et évolutions de la décennie comme l’arrivée d’Internet dans les foyers. Également, des thématiques sur la démocratisation du jeu vidéo, l’impertinence d’une nouvelle chaine de télévision qu’est Canal+. Bref, tous les souvenirs qui font de cette décennie des années qui ont marqué les mémoires sont là. Il y a aussi des témoignages de grandes figures de cette décennie, pour vivre avec elles ces années qui ont marqué leurs vies, et les nôtres.

Également, l’édition comporte 20 sujets variés traités sous différents angles comme le jeu vidéo, le cinéma, la littérature. Le tout présenté et écrit par des auteurs variés. Pour commander cette édition, c’est ici que cela se passe.

Préparez-vous donc pour l’Angers Geekfest qui se déroulera les 6 & 7 avril. Les places sont déjà disponibles sur l’espace billetterie en ligne, un espace boutique est également présent. Par ailleurs, suivez-nous sur nos réseaux, 2 pass sont à gagner prochainement !