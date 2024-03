Nouveautés sur PlayStation Plus : Les jeux de mars dévoilés !

Le mardi 19 mars s’annonce comme une journée chargée pour les fans de jeux vidéo. PlayStation Plus vient de révéler la liste de nouveautés pour ses abonnés Extra et Premium, garantissant une multitude d’aventures dynamiques pour les semaines à venir.

Quels sont les nouveaux jeux à découvrir ?

Préparez-vous à chauffer le parquet avec NBA 2K24 Edition Kobe Bryant ! Disponible sur PS4 et PS5, ce jeu ravira les fans de basket en leur permettant d’incarner leurs équipes de NBA et WNBA préférées.

Les amateurs de Marvel se régaleront avec Marvel’s Midnight Suns, un RPG tactique qui explore le côté sombre de l’univers Marvel. Et pour ceux qui aiment les frissons, Resident Evil 3 promet une aventure horrifique inoubliable.

Quoi de neuf du côté des séries ?

En plus des jeux, PlayStation Plus a réservé une surprise aux fans d’animes. À partir du 1er avril, la saison 1 de My Hero Academia sera disponible pour tous les abonnés PlayStation Plus Premium sur Sony Pictures Core.

Et à partir du 13 mars, certaines séries de Crunchyroll seront également disponibles pour les abonnés PlayStation Plus Premium via Sony Pictures Core. De quoi ravir les amateurs de culture japonaise.

Liste complète des nouveaux jeux à venir sur le Playstation Plus

Voici la liste complète des jeux qui seront bientôt disponibles :

PlayStation Plus Extra et Premium : NBA 2K24 Edition Kobe Bryant | PS4, PS5 Marvel’s Midnight Suns | PS4, PS5 Resident Evil 3 | PS4, PS5 LEGO DC Supervillains | PS4 Mystic Pillars: Remastered | PS5 Blood Bowl 3 | PS4, PS5 Super Neptunia RPG | PS4 Dragon Ball Z: Kakarot | PS5

PlayStation Plus Premium – Classiques : Jak and Daxter The Lost Frontier | PS4, PS5 Cool Boarders | PS4, PS5 God Eater Burst | PS4, PS5 Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy | PS4 JoJo’s Bizarre Adventure All-Star Battle R | PS4, PS5



Il est temps de renouveler votre abonnement PlayStation Plus et de vous préparer pour une avalanche de nouveautés. Partagez la nouvelle et donnez-nous votre avis sur les jeux à venir !