Tech Mahindra affiche une identité forte pour un avenir ambitieux

Tech Mahindra vient de dévoiler sa nouvelle identité de marque pour célébrer 39 ans d’innovation. Cette transformation s’inscrit dans une stratégie ambitieuse à l’ère de l’intelligence artificielle. Découvrez comment ce changement reflète la vision et la dynamique de l’entreprise.

Une nouvelle identité pour affirmer le leadership de Tech Mahindra

Tech Mahindra profite de cet anniversaire pour affirmer son leadership mondial dans le secteur numérique. La société modernise son image tout en renforçant sa promesse « Scale at Speed™ ». Cette évolution permet à l’entreprise de mieux se positionner dans un marché souvent marqué par la rapidité des innovations.

L’identité renouvelée vise aussi à unir les équipes autour de valeurs communes. Elle reflète la capacité de Tech Mahindra à s’adapter aux exigences actuelles et futures de la transformation digitale.

Le symbole du losange : un message fort pour l’innovation

Au cœur de cette évolution, on découvre un nouveau symbole « losange ». Ce losange, dynamique et compact, s’inspire du faisceau emblématique « Rise » du groupe Mahindra. Il symbolise la précision, l’énergie et l’ambition de l’entreprise.

La palette de couleurs modernisée, ancrée dans le Mahindra Red, apporte clarté et cohérence. Ce nouveau langage visuel rend l’image de Tech Mahindra plus reconnaissable et plus impactante partout dans le monde.

Transformation de la marque : ambitions et vision stratégique

Le renouvellement de la marque s’inscrit dans une feuille de route triennale. Il honore l’héritage de Tech Mahindra mais aussi sa volonté d’évoluer. Cette stratégie vise plusieurs objectifs :

Renforcer la notoriété et la mémorisation de la marque

et la mémorisation de la marque Positionner Tech Mahindra comme partenaire de confiance pour la transformation digitale

comme partenaire de confiance pour la transformation digitale Inspirer la fierté et l’appartenance chez les collaborateurs

Unifier l’identité sur l’ensemble des marchés et entreprises du portefeuille

Les dirigeants l’affirment : cette évolution n’est pas seulement visuelle. Elle prépare Tech Mahindra à relever les défis de demain et à saisir toutes les opportunités offertes par l’intelligence artificielle.

En résumé, Tech Mahindra s’appuie sur ses 39 ans d’innovation pour écrire une nouvelle page de son histoire. L’entreprise met en avant une image moderne, claire et ambitieuse. Cette transformation vise à renforcer la fierté interne, la notoriété mondiale et à réaffirmer la position de leader digital à l’ère de l’IA. Restez attentifs : l’avenir de Tech Mahindra s’annonce prometteur.

