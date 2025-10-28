HeyGears dévoile avec succès la série Reflex 2 d’imprimantes 3D innovantes

HeyGears frappe fort sur le marché de l’impression 3D avec la sortie de la série Reflex 2. Cette gamme, composée du Reflex 2 Pro et du Reflex 2, vise à transformer la façon dont les professionnels passent du prototype à la production. Découvrez comment HeyGears repousse les limites afin de répondre aux attentes des créateurs et des producteurs.

Les innovations technologiques des imprimantes 3D HeyGears

La nouvelle série Reflex 2 se distingue par ses technologies avancées. Le Reflex 2 Pro offre notamment une capacité de construction 2,3 fois supérieure à celle de la génération précédente. Sa hauteur en Z atteint 35 cm, facilitant l’impression de grandes pièces comme des prothèses ou équipements sportifs.

HeyGears mise aussi sur son moteur d’éclairage OptiZone 1032, composé de 1 032 zones lumineuses contrôlées individuellement. Ce système assure une projection de lumière très précise, garantissant une surface de grande qualité et un durcissement homogène.

Des performances accrues pour la production en série

La productivité et la fiabilité des machines sont désormais au rendez-vous. Le Reflex 2 Pro est prêt pour la production de séries, même pour des pièces d’utilisation finale. Son module moteur FOC offre un positionnement précis, permettant une impression stable et rapide, même en cas de forte charge.

L’intelligence ne s’arrête pas là. Le système de contrôle de température intelligent améliore le taux de réussite de chaque impression. Il chauffe la résine efficacement, diminue les délais d’attente et évite la sédimentation pendant l’impression.

Matériaux avancés et applications industrielles variées

La série Reflex 2 prend en charge plusieurs matériaux hautes performances. Parmi eux, la résine PAH270, récemment lancée, offre une résistance élevée à la déformation et supporte une chaleur allant jusqu’à 270°C. Ainsi, professionnels de l’industrie, studios de design et entreprises innovantes peuvent fabriquer des objets robustes, adaptés à de multiples besoins.

Les imprimantes HeyGears conviennent à différents secteurs : orthèses, prototypage, équipements de sport ou produits sur mesure. Les créatifs disposent enfin d’un outil fiable pour concrétiser leurs idées.

En conclusion, HeyGears impose son expertise avec la série Reflex 2. Performances, innovation, et polyvalence sont réunies pour simplifier le passage des prototypes à la production en série. Les professionnels comme les créateurs tirent ainsi profit de technologies avancées, ouvrant la voie à une nouvelle génération d’innovation en impression 3D.

Lisez notre dernier article tech : Test – Galaxy Buds3 FE: Le bon compromis