Avatar: Frontiers of Pandora se refait peau neuve dans sa prochaine mise à jour

Le studio Massive Entertainment et Ubisoft viennent d’annoncer une mise à jour gratuite majeure pour Avatar: Frontiers of Pandora, programmée pour le 5 décembre 2025. Au programme : l’ajout tant attendu du mode troisième personne et l’arrivée du mode New Game+, deux fonctionnalités longtemps réclamées par la communauté. Cette initiative arrive juste avant le lancement du film Avatar: Fire & Ash, pour relancer la hype autours l’univers de Pandora.

Avatar: Frontiers of Pandora, les nouveautés majeures

Après un mode de vue FPS controversé pour un jeu open world, Ubisoft a enfin décidé d’implémenter le mode troisième personne sur Avatar: Frontiers of Pandora. Grâce à ce mode, les joueurs pourront voir leur avatar Na’vi dans l’univers de Pandora, offrant une nouvelle perspective, plus cinématique. Il leur procurera également “une nouvelle sensation d’échelle, de liberté et d’immersion”, selon l’équipe d’Ubisoft. Et pour plus d’immersion, le studio a retravaillé les animations, les commandes, le son et les systèmes de caméra. Ceci, afin d’assurer une transition fluide depuis le mode à la première personne.

Le second ajout phare est le mode New Game+. Après avoir terminé la campagne, les joueurs pourront la relancer avec leurs compétences et équipements acquis. Ils pourront également affronter des ennemis plus puissants, débloquer un nouvel arbre de compétences et acquérir du matériel plus performant. En pratique, cela offre une motivation supplémentaire pour les joueurs de retour ou ceux qui souhaitent maximiser leur expérience sur Pandora.

Pourquoi cette mise à jour ?

Le lancement initial du jeu en décembre 2023 avait surpris par ses retours mitigés. Certes, le monde de Pandora était apprécié pour ses visuels et son univers, mais certains joueurs reprochaient un manque d’originalité ou de profondeur dans la rejouabilité. Ubisoft tente donc de rectifier le tir, en proposant cette mise à jour. “Nous avons toujours envisagé Avatar: Frontiers of Pandora comme un monde vivant qui évolue avec nos joueurs. Cette mise à jour est une célébration de la passion de notre communauté« , déclare le directeur créatif d’Ubisoft Omar Bouali.

La mise à jour d’Avatar: Frontiers of Pandora sera disponible gratuitement le 5 décembre 2025. Ci-dessous la bande-annonce de présentation :