Durabook Z14I-HG : une avancée puissante pour l’IA mobile extrême

Le monde des stations de travail mobiles évolue encore avec le lancement du Durabook Z14I-HG. Il s’agit de la première station de travail durcie et mobile prête pour l’IA. Durabook propose une solution adaptée aux environnements extrêmes grâce à des avancées techniques majeures. Découvrons pourquoi cette nouveauté attire l’attention des professionnels à la recherche de puissance et de fiabilité.

Performances IA et puissance graphique inédites du Durabook Z14I-HG

Le Durabook Z14I-HG est pensé pour gérer les tâches les plus complexes. Ce modèle embarque des processeurs Intel Core Ultra et une architecture graphique NVIDIA RTX Ada. Il délivre ainsi jusqu’à 682 TOPS de performances IA. Cela permet :

un rendu 3D en temps réel,

l’inférence IA et la vision par ordinateur,

la simulation de jumeaux numériques,

l’analyse de données avancée sur le terrain.

Sa mémoire GDDR6 de 16 Go et ses sorties d’affichage multiples garantissent une excellente fluidité pour tous les projets, même les plus exigeants.

Une robustesse inégalée pour les environnements extrêmes

Le Z14I-HG est conçu pour affronter les conditions les plus difficiles. Il possède les certifications MIL-STD-810H et IP66. Cela assure une résistance aux chocs, à la poussière, à l’eau et aux températures extrêmes, de -29°C à 63°C. Son écran FHD DynaVue de 14 pouces, lisible en plein soleil, facilite le travail en extérieur, qu’il pleuve ou qu’il neige. Il s’adapte à des secteurs variés, comme la défense, l’industrie ou la cartographie.

Sécurité, modularité et innovation pour usages professionnels

La sécurité des données est prioritaire. Le Durabook Z14I-HG propose deux SSD amovibles pour un échange rapide. Un module permet d’ajouter un lecteur optique, une batterie supplémentaire ou un disque additionnel selon les besoins. La sécurité est renforcée par un TPM 2.0, le système Windows 11 Secured-core, le lecteur d’empreintes digitales et la caméra infrarouge. Cette conception modulaire et sécurisée facilite l’adaptation du poste à chaque métier.

En résumé, le Durabook Z14I-HG allie puissance, durabilité et sécurité dans une solution mobile innovante. Il repousse les limites des postes de travail traditionnels grâce à son IA embarquée et à sa conception extrême. Pour les professionnels exigeants, cet outil devient un atout essentiel sur le terrain comme en bureau mobile.

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