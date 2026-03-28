Test – Huawei Watch GT Runner 2 : la montre pensée pour courir et progresser

Huawei continue de creuser son sillon dans l’univers des montres connectées sportives avec la GT Runner 2. Après une première génération déjà très convaincante, la marque revient avec une version plus aboutie, plus ambitieuse, et clairement positionnée face aux références du marché comme Garmin ou Coros.

Mais plutôt que de la tester dans des conditions idéales : longues sorties, fractionnés intensifs, préparation marathon. Mon expérience avec cette montre s’est faite dans un contexte bien différent. Je me suis récemment blessé, et je suis actuellement en phase de reprise progressive. Autant dire que je n’ai pas pu exploiter la Huawei Watch GT Runner 2 sur des longues distances comme elle le mérite.

Et pourtant, c’est justement dans ce contexte qu’elle a su révéler tout son intérêt.

Une philosophie tournée vers la progression

La Huawei Watch GT Runner 2 ne se contente pas d’être une montre sportive parmi d’autres. Elle incarne une véritable philosophie : celle de l’accompagnement dans la progression.

Contrairement à certaines montres qui empilent les données sans vraiment les rendre exploitables, Huawei a ici fait un vrai travail sur l’interprétation des métriques. L’objectif n’est pas seulement de savoir combien de kilomètres, vous avez parcouru ou à quelle vitesse, mais surtout de comprendre comment vous progressez, comment votre corps réagit, et comment vous pouvez vous améliorer.

Et ça, c’est particulièrement pertinent dans une phase de reprise comme la mienne.

Quand on revient d’une blessure, on ne cherche pas à battre des records. On cherche à retrouver des sensations, à éviter la rechute, à reconstruire progressivement son niveau. Et dans ce cadre, la GT Runner 2 devient un véritable outil d’accompagnement.

Design et ergonomie : la légèreté au service du confort

Dès les premières secondes, un élément saute aux yeux ou plutôt au poignet : la légèreté.

Huawei a clairement travaillé cet aspect, et le résultat est impressionnant. La montre se fait oublier. Même lors de longues périodes de port : que ce soit en journée, pendant le sommeil ou lors de séances sportives, elle reste confortable.

Le boîtier adopte un design à la fois sportif et élégant. On est loin de certaines montres running très techniques, presque austères. Ici, Huawei propose un produit qui peut aussi bien se porter en séance de sport qu’au quotidien.

L’écran AMOLED est également une réussite. Lumineux, précis, réactif, il offre une excellente lisibilité dans toutes les conditions. En extérieur, même en plein soleil, les informations restent parfaitement visibles, ce qui est essentiel pour une montre de running.

Les boutons physiques, bien placés, permettent de naviguer facilement dans les menus, même en mouvement. C’est un détail, mais en course, éviter de dépendre uniquement du tactile est un vrai plus.

Une expérience sportive complète et intelligente

La force de la Huawei Watch GT Runner 2 réside dans la richesse de ses fonctionnalités sportives.

Bien sûr, on retrouve tous les basiques : suivi de la fréquence cardiaque, GPS, mesure des pas, estimation des calories. Mais la montre va beaucoup plus loin.

Elle propose notamment des métriques avancées comme la puissance de course, le seuil lactique, la charge d’entraînement ou encore le temps de récupération. Ces données permettent d’avoir une vision beaucoup plus précise de son état de forme.

Mais ce qui fait la différence, c’est la manière dont ces informations sont utilisées.

Plutôt que de simplement afficher des chiffres, la montre les met en perspective. Elle vous indique si vous êtes en surcharge, si vous récupérez correctement, si votre entraînement est équilibré. C’est cette dimension “intelligente” qui transforme la montre en véritable coach.

Le mode entraînement : un vrai accompagnement

Huawei met en avant son mode d’entraînement intelligent, et ce n’est pas un simple argument marketing.

La montre est capable de proposer des plans d’entraînement personnalisés en fonction de votre niveau, de vos objectifs et de votre historique. Elle ajuste ensuite ces plans en fonction de vos performances et de votre état de fatigue.

Dans mon cas, en reprise après blessure, cela s’est traduit par des recommandations adaptées : séances plus courtes, intensité modérée, phases de récupération bien intégrées.

Et c’est là que la GT Runner 2 prend tout son sens.

Plutôt que de me laisser courir “au feeling”, avec le risque d’en faire trop, elle m’a aidé à structurer mes séances. À rester dans une zone d’effort cohérente. À progresser sans brûler les étapes.

GPS et suivi de parcours : fiable, mais pas parfait

La précision du GPS est un critère essentiel pour une montre de running.

Huawei a intégré ici une technologie avancée censée améliorer la réception du signal, notamment dans des environnements complexes.

Dans la pratique, le résultat est globalement très bon. Les parcours enregistrés sont cohérents, les distances mesurées sont proches de la réalité, et la synchronisation est rapide.

Cependant, en comparant avec certaines montres haut de gamme, on peut noter quelques écarts ponctuels. Rien de dramatique, mais les coureurs les plus exigeants pourront remarquer de légères imprécisions dans des zones urbaines denses ou en forêt.

Pour un usage classique et encore plus en phase de reprise, cela reste largement suffisant.

Autonomie : un des meilleurs points du marché

S’il y a un domaine où Huawei domine clairement, c’est l’autonomie.

La GT Runner 2 offre une endurance impressionnante. Là où certaines montres doivent être rechargées tous les deux ou trois jours, celle-ci peut tenir plus d’une semaine sans problème, même avec un usage régulier du GPS.

C’est un confort énorme au quotidien.

Pas besoin de penser constamment à la recharge. Pas de stress avant une sortie. La montre est toujours prête.

Et dans une logique d’entraînement régulier, c’est un vrai avantage.

Une montre connectée polyvalente

Même si son orientation principale reste le sport, la Huawei Watch GT Runner 2 n’oublie pas son rôle de montre connectée.

Elle permet de recevoir des notifications, de contrôler la musique, de passer des appels via Bluetooth, ou encore de stocker des morceaux directement sur la montre.

L’application Huawei Health centralise toutes les données et propose une interface assez complète. On y retrouve l’historique des activités, les analyses de performance, les recommandations.

Cependant, l’écosystème reste encore un peu en retrait par rapport à certains concurrents. Les intégrations avec des services tiers sont moins nombreuses, et l’interface peut parfois manquer de clarté.

Mon retour d’expérience en reprise

C’est probablement le point le plus intéressant de ce test.

Ne pas pouvoir exploiter pleinement une montre de running pourrait être vu comme une limitation. Mais en réalité, cela m’a permis de la tester dans un contexte très concret.

Celui d’un coureur qui revient.

Et dans ce cadre, la Huawei Watch GT Runner 2 s’est révélée particulièrement pertinente.

Elle m’a permis de reprendre en douceur, de structurer mes séances, de surveiller mes indicateurs de fatigue. Cette montre m’a aidé à éviter les erreurs classiques : en faire trop, trop vite.

Elle a aussi joué un rôle psychologique.

Quand on revient d’une blessure, on doute. On hésite. On se demande si on est prêt. Avoir une montre qui vous donne des repères, qui vous rassure, qui vous guide, c’est précieux.

Une montre qui s’adapte à tous les profils

Même si elle est clairement orientée running, la GT Runner 2 reste une montre polyvalente.

Elle propose de nombreux modes sportifs : cyclisme, natation, fitness, randonnée… Elle peut donc accompagner une pratique variée.

Mais son véritable terrain de jeu reste la course à pied.

Que vous soyez débutant, intermédiaire ou confirmé, vous y trouverez des outils adaptés.

Les débutants apprécieront les plans d’entraînement et les conseils. Les coureurs plus expérimentés profiteront des métriques avancées et de l’analyse de performance.

Face à la concurrence : un positionnement intelligent

Huawei ne cherche pas à copier ses concurrents. La marque propose une approche différente.

Là où Garmin mise sur la précision et la richesse de l’écosystème, Huawei met en avant la simplicité, l’autonomie et l’accompagnement.

Résultat : la GT Runner 2 se positionne comme une alternative crédible, notamment pour les coureurs qui veulent une montre performante sans entrer dans un univers trop technique.

Conclusion : une montre qui fait la différence là où on ne l’attend pas

La Huawei Watch GT Runner 2 n’est pas simplement une montre de running performante. C’est une montre qui accompagne.

Dans mon cas, en phase de reprise après blessure, elle a pris une dimension particulière. Elle m’a aidé à structurer mon retour, à éviter les erreurs, à progresser sereinement.

Et c’est peut-être là sa plus grande force.

Elle ne se contente pas de mesurer. Elle guide.

Alors oui, elle n’est pas parfaite. Oui, certains concurrents font mieux sur certains points. Mais dans sa globalité, elle propose une expérience cohérente, intelligente et accessible.

Et pour beaucoup de coureurs spécialement ceux qui reprennent, qui cherchent à progresser sans se brûler, elle représente une excellente option.

Produit disponible sur HUAWEI Watch GT Runner 2 Montres connectées, Jusqu'à 14 Jours, Mode Marathon avancé, Gestion complète de la santé, Analyse ECG, VFC, SPO⁠2, Sommeil, GPS, NFC, Disponible sur iOS ou Android, Bleu

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