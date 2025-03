La ROG Ally Z1 Extreme à 499,99€ – Une Offre épique !

Le géant technologique ASUS poursuit sa lancée pour séduire les gamers avertis. Même si les soldes sont officiellement terminées, ASUS ne manque pas d’options pour attirer l’attention. Dernière trouvaille ? La ROG Ally Z1 Extreme, équipée du processeur AMD Ryzen™ Z1 Extreme, maintenant accessible à un prix alléchant de 499,99 € TTC, chez tous les partenaires revendeurs participants.

ROG Ally Z1 Extreme : Un monstre de performance

La ROG Ally Z1 Extreme ne fait pas dans la demi-mesure. Elle embarque 16 Go de mémoire LPDDR5 et offre une mobilité sans précédent grâce à ses 512 Go de stockage. Cette console offre des capacités conçues pour satisfaire les gamers les plus exigeants. Mieux encore, son atout majeur ? Un écran tactile Full HD (1080p) de 120 Hz vibrant de 500 nits. Grâce à cette clarté exceptionnelle, l’immersion est totale dans les sessions de jeu, même en pleine lumière.

La flexibilité est un autre point fort de ce modèle. En effet, en mode console portable ou comme console de salon, la ROG Ally Z1 Extreme élève l’expérience de jeu sur plusieurs plateformes. Ainsi, que vous soyez un fidèle de Steam ou un adepte du Xbox Game Pass, vos titres AAA préférés prennent vie avec une fluidité impressionnante. De plus, cette polyvalence permet une expérience de jeu fluide et immersive, quel que soit votre environnement de jeu ou votre manière de jouer.

Où la trouver ?

Si vous êtes intéressés par ce bijou pour gamers, plusieurs options sont disponibles pour vous la procurer, que ce soit en ligne ou dans des magasins spécialisés. Vous pourrez ainsi choisir l’option la plus pratique et avantageuse en fonction de vos préférences et de votre localisation :

ASUS repousse encore les limites du gaming avec cette offre exceptionnelle. D’ailleurs, en possédez-vous déjà une ou êtes-vous sur le point de craquer ? N’hésitez pas à partager votre expérience avec nous et à faire vibrer la communauté gaming !