Test – Momentum 4 : Contrairement à Icare, Sennheiser continue de voler très haut

Tandis que le marché des écouteurs true-wireless voit la naissance d’une nouvelle référence ou marque toutes les semaines, il en est différent pour les casques. Bien qu’Apple soit venu terrasser le secteur avec son AirPods Max, des marques comme Sony, Bose ou Sennheiser continuent de s’imposer dans la haute qualité sonore. À la suite de son rachat par l’entreprise Sonova, la partie consumer de Sennheiser délivre son nouveau casque Momentum 4. Design modifié, prix revu à la baisse, la marque allemande aurait revu ses standards ? Que nenni, cette nouvelle union risque de vous surprendre.

Un design plus sobre, mais un confort toujours présent

On pourrait le confondre avec n’importe quel autre casque Bluetooth disponible sur Amazon, mais pourtant il s’agit bien d’un Sennheiser. La marque a fait le choix de totalement bousculer ses habitudes pour proposer un casque simpliste. Pas de fioritures, ni même de cuir, le Momentum 4 est plus léger grâce à son armature en plastique. Il est cependant recouvert d’un tissu sur l’arceau, apportant une petite touche des années 80. Impossible de le replier, le casque se logera dans sa housse de protection en pivotant les écouteurs. Les mousses qui viennent englober l’oreille sont confortables, à mémoire de forme pour ne pas oppresser les tempes de l’utilisateur. Comme il est plus léger, il est un atout pour ceux qui veulent l’utiliser durant plusieurs heures de vol.

Petit bémol pour ceux qui, comme moi, ont les mains grasses : les traces de doigts sont les ennemis de la coque. Ils seront d’autant plus accentué par le fait que le casque se contrôle au toucher. À définir directement dans l’application Smart Control, le casque Momentum 4 offrira ses performances par le biais de l’oreillette droite. Une fois configuré, le pavé tactile propose de contrôler la musique via un appui simple (lecture/pause), un glissement vers l’avant ou l’arrière (changer de musique). Pour se délester de son smartphone, il est aussi possible de changer le mode de réduction de bruit via un double tapotement, ou de changer l’intensité de la réduction active du bruit par un pincement des doigts. Un seul et unique bouton est présent pour allumer/éteindre le casque, ou l’appairer à un smartphone. Pas de puce NFC dans son modèle, il faudra se rendre dans les paramètres de l’appareil pour connecter le casque. Une pression du bouton va lancer l’assistant vocal, pratique encore une fois pour oublier son téléphone.

Dans la housse de protection du Momentum 4, Sennheiser y intégrer un câble USB-C pour recharger le casque, mais aussi un câble jack 3,5mm vers 2,5mm (la connectique du casque) et une prise avion.

Des paramètres réduits sur l’application Smart Control

Pour configurer le casque Sennheiser Momentum 4 et optimiser ses performances, il faudra installer et paramétrer l’application Smart Control. Intuitive et fluide, elle permettra de connaître toutes les astuces du casque. Parmi les options, elle propose de modifier l’égaliseur ou de créer des presets. Malheureusement, l’application se contente d’un égaliser à 3 zones. Les connaisseurs se verront bloqué physiquement dans le rendu sonore. Par contre, Sennheiser a eu la bonne idée de proposer une géolocalisation du casque pour adapter le préset et la réduction de bruit en fonction du lieu de travail ou de vie privée. Smart Control permettra également d’avoir un centre de contrôle de la réduction de bruit. Cependant, il n’est pas possible de désactiver totalement l’ANC sur le Momentum 4.

Un Momentum 4 fidèle à ses origines sonores

Sennheiser continue à proposer des haut-parleurs de 42 mm pour son casque bluetooth haut de gamme. Une palette de codecs sont utilisés (SBC, AAC, aptX…) pour délivrer une prestation sonore aux petits oignons. On reconnaît rapidement le spectre et la qualité de Sennheiser lors des premières minutes d’écoute. Pour les amateurs de musique boostée aux basses, le Momentum 4 répondra à l’appel (parfois même trop bien faisant vibrer tout le casque). Un mode est d’ailleurs disponible sur l’application pour les atténuer. La prestation est réussie, on reconnaît bien tous les instruments de musique et on saura les dissimuler si la qualité de la piste propose un son à 360°. L’expérience est plaisante, ne dénature pas nos musiques favorites et peut même permettre d’en redécouvrir certaines.

En ce qui concerne la réduction de bruit active, le résultat est très satisfaisant, plongeant l’utilisateur dans un silence quasi-parfait. Sennheiser a fait un bel effort sur ce point qui péchait sur le modèle précédent. En extérieur, poussé au maximum, il sera difficile d’entendre les bruits du quotidien, tout comme les discussions dans l’open-space. Les bruits ne sont pas annulés, mais perçus lointains. De ce fait, il n’est pas le meilleur sur l’ANC mais se rapproche petit à petit de la perfection.

Au sujet du microphone, le casque Momentum 4 est un atout idéal pour passer des appels. Notre interlocuteur nous a parfaitement entendu, comme si le téléphone était à l’oreille. Tout cela dans une pièce silencieuse, mais aussi lors d’un brouhaha familial ou professionnel.

Une autonomie monstrueuse de 60 heures

Annoncé avec 60 heures d’autonomie, Sennheiser ne ment pas. Le Momentum 4 est bluffant tant il ne veut pas se décharger. Il nous aura fallu plus de 2 semaines avec une utilisation quotidienne pour le décharger entièrement. Que l’on soit à volume maximal avec la réduction de bruit active à fond, cela ne modifie que de quelques heures le résultat. Rien à dire, ce casque est le plus endurant du marché et va plaire aux mélomanes itinérants.

Conclusion : Sennheiser Momentum 4

Une nouvelle fois, Sennheiser se positionne dans le top des meilleurs casques bluetooth pour 2022. En réduisant son prix de lancement par rapport aux modèles précédents, la marque allemande surprend. Bien que le design soit plus neutre et perde la German Touch d’antan, il ne reste pas moins un casque très confortable pour de longues heures d’écoute. En parlant d’heures, ce Momentum 4 propose une autonomie exemplaire qui en ferait presque oublier qu’il utilise une batterie. Du côté de la restitution sonore, on y retrouve la qualité de la marque emblématique, utilisée par de nombreux musiciens et DJ. On peut lui reprocher des fonctionnalités réduites sur l’application Smart Control et un arceau qui ne se plie pas. Le casque parfait n’existe toujours pas, mais Sennheiser, comme peu de constructeurs, s’en approche avec ce nouveau modèle !

