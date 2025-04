Yutong Bus impressionne avec EnRoute+ et un service client exceptionnel

Yutong Bus bouscule le marché des véhicules commerciaux avec sa nouvelle plateforme de services EnRoute+. Lancée à Zhengzhou, cette innovation promet d’augmenter la valeur pour les clients grâce à une approche technologique et des partenariats sur le long terme. Cette initiative impose de nouveaux standards et répond aux besoins croissants des opérateurs de transport en Asie Centrale.

EnRoute+ de Yutong Bus : une révolution dans l’assistance client

Yutong Bus change la donne avec EnRoute+. Cette plateforme mise sur l’excellence du service et la technologie pour soutenir les clients à chaque étape. L’accompagnement se veut personnalisé et basé sur la confiance, loin de la simple logique de prix. Désormais, les exploitants bénéficient d’une assistance centrée sur la performance et la durabilité de leurs flottes de bus.

Les six piliers du service EnRoute+ pour les flottes de bus

Le cadre EnRoute+ repose sur six priorités majeures :

Support direct du fabricant , local et disponible toute l’année.

, local et disponible toute l’année. Réponse rapide via Link+ ou assistance téléphonique pour des urgences résolues sans délai.

via Link+ ou assistance téléphonique pour des urgences résolues sans délai. Transparence totale sur les demandes et interventions grâce à un suivi en temps réel.

sur les demandes et interventions grâce à un suivi en temps réel. Garantie de pièces authentiques livrées rapidement avec un approvisionnement sécurisé sur 15 ans.

livrées rapidement avec un approvisionnement sécurisé sur 15 ans. Gestion des événements critiques avec des équipes spécialisées et des protocoles dédiés.

avec des équipes spécialisées et des protocoles dédiés. Plans de maintenance sur mesure pour maximiser le temps d’exploitation et limiter les coûts.

Des retours concrets sur l’efficacité de Yutong Bus en Asie Centrale

Yutong Bus a déjà démontré l’utilité de EnRoute+ sur le terrain. À Astana, l’opérateur de transport public gère 620 bus, dont 120 électriques, en toute sérénité. L’assistance proactive réduit les pannes et les coûts au quotidien. À Tachkent, malgré des températures extrêmes, les bus Yutong gardent des performances stables. Les solutions techniques proposées ont permis à l’autorité locale d’agrandir sa flotte électrique en toute confiance.

Grâce à Yutong Bus et à la plateforme innovante EnRoute+, les opérateurs profitent d’une gestion simplifiée et d’une valeur ajoutée. Ce nouveau modèle prouve que la technologie et le service peuvent révolutionner l’expérience client. L’avenir du transport collectif passe désormais par des solutions tournées vers l’efficacité, l’écoute et la relation de confiance à long terme.

Lisez notre dernier article tech : Seagate IronWolf Pro 20 To, des disques durs taillés pour le NAS