silverfort renforce la sécurité des identités avec une solution innovante

La protection des identités, qu’elles soient humaines ou non humaines, devient un enjeu crucial pour toutes les entreprises. Silverfort, leader dans la sécurité des identités, annonce l’extension de sa solution au cloud pour apporter une sécurité de bout en bout. Désormais, toutes les identités, où qu’elles soient, peuvent être protégées sur une seule plateforme.

silverfort : une sécurité renforcée pour toutes les identités en cloud

Silverfort innove en couvrant à la fois les identités humaines et non humaines dans tout environnement, cloud ou sur site. Cette avancée inclut les identités du personnel, les comptes de service et même les clés d’accès automatiques. L’entreprise unifie la protection sur une seule plateforme, rendant la gestion et la sécurité plus simples. Grâce à l’intégration de la technologie acquise auprès de Rezonate, Silverfort offre une surveillance complète sur l’ensemble des environnements hybrides.

découverte et gestion proactive des identités non humaines

Les identités non humaines (NHI), telles que les comptes de service ou les tokens, sont essentielles pour la continuité des processus d’entreprise. Pourtant, elles sont souvent oubliées après leur création et mal protégées. Silverfort détecte automatiquement toutes ces identités, en identifie les propriétaires, puis cartographie leurs privilèges. Les dérives ou activités anormales sont bloquées en temps réel. L’analyse de l’usage permet d’éviter de nombreux risques, comme la création de comptes dormants ou des accès excessifs.

les avantages d’une plateforme de sécurité unifiée et innovante

Avec Silverfort, les entreprises bénéficient d’une protection centralisée et automatisée. La gestion proactive des risques repose sur des outils intelligents qui recommandent des actions de correction. La plateforme facilite aussi l’intégration avec les outils actuels, que ce soit sur le cloud ou sur site (Active Directory, AWS, Azure, etc.). De plus, l’application de la “clôture virtuelle” empêche tout mouvement latéral non autorisé, réduisant fortement les failles potentielles.

En conclusion, Silverfort transforme la gestion de la sécurité des identités grâce à une approche globale et unifiée. Son engagement envers la protection des identités, qu’elles soient humaines ou non, dans tous les environnements, place la marque à la pointe de l’innovation. Pour rester à l’abri des menaces modernes, choisir une plateforme comme Silverfort est une réelle avancée pour toutes les organisations.

