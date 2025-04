Galaxy Tab S10 FE : Samsung révolutionne la productivité avec ses nouvelles

Samsung Electronics dévoile deux nouvelles tablettes dans sa gamme Galaxy : les Galaxy Tab S10 FE et Galaxy Tab S10 FE+. Ces modèles allient design haut de gamme et fonctionnalités intelligentes afin d’améliorer la productivité. Par ailleurs, leurs écrans plus étendus offrent une expérience visuelle immersive, essentielle aussi bien pour le divertissement que pour la création.

Un écran lumineux et performant

Le design des nouvelles tablettes s’inspire de la série Galaxy Tab S, avec des bordures affinées et un écran de 13,1 pouces sur la Tab S10 FE+, soit près de 12 % de plus que le modèle précédent. En outre, un taux de rafraîchissement de 90 Hz et une luminosité allant jusqu’à 800 nits assurent une qualité d’image optimale pour les vidéos et les jeux. Grâce à la fonction Vision Booster, l’affichage reste performant même à l’extérieur. La réduction de la lumière bleue aide aussi à minimiser la fatigue oculaire.

Performances solides et design compact

Ces nouvelles tablettes sont conçues pour offrir une expérience de travail et de jeu fluide, avec des performances améliorées permettant de passer sans effort d’une application à l’autre. Un capteur photo de 13 MP capture les moments précieux avec des détails améliorés. Elle pèse 50 g de moins que le modèle précédent. Elle est donc facile à transporter à la maison, à l’école ou au travail.

La série FE bénéficie également de la résistance aux intempéries grâce à la certification IP68, un atout majeur pour un usage extérieur. Cela garantit une robustesse face aux éléments comparables à celle de la série Galaxy Tab S10.

Des fonctionnalités intelligentes pour libérer la créativité

Les Galaxy Tab S10 FE et S10 FE+ intègrent des fonctionnalités destinées à enrichir l’expérience utilisateur. Par exemple, l’outil « Entourer pour Chercher avec Google » permet de rechercher des informations sans quitter l’application actuelle. De plus, les fonctionnalités Samsung Notes, comme le Calculateur mathématique et l’Aide à la saisie manuscrite, facilitent la prise de notes. Les assistants intelligents comme Gemini et Bixby, ainsi que des outils de retouche photo avancés comme l’Effaceur d’objet et Meilleure Pose, enrichissent également l’expérience utilisateur.

De plus, la Galaxy Tab S10 FE devient une toile idéale pour la créativité grâce à des applications comme LumaFusion et Clip Studio Paint. Elle s’intègre parfaitement à l’écosystème Galaxy. Elle propose des outils comme le tableau de bord Home Insight et la Vue Carte 3D pour une maison connectée.

Sécurité et disponibilité

Samsung Knox, la plateforme de sécurité haut de gamme, protège les données personnelles des utilisateurs des Galaxy Tab S10 FE. Ces nouvelles tablettes sont disponibles en trois couleurs : Anthracite, Argent et Bleu. Découvrez dès aujourd’hui la série Galaxy Tab S10 FE. Exprimez-vous en commentaire sur vos fonctionnalités préférées ou vos attentes envers Samsung !