Disney Solitaire : une expérience magique débarque sur mobile

Le monde du jeu mobile accueille une nouveauté enchantée. Disney Solitaire débarque sur Android et iOS, offrant une fusion unique entre le célèbre jeu de cartes et la magie des films d’animation. Cette sortie promet de raviver la passion des amateurs de Disney et des fans de jeux sur mobile, tout en introduisant une expérience ludique captivante.

Une nouvelle aventure TriPeaks signée SuperPlay et Disney

Cette version de TriPeaks Solitaire réinvente le jeu classique grâce à la touche créative de SuperPlay. Les joueurs traversent des décors enchanteurs peuplés de personnages célèbres. Chaque niveau propose un défi passionnant, ainsi qu’une immersion visuelle réussie. Lucidité et stratégie sont au rendez-vous, le tout enveloppé dans un univers coloré et nostalgique.

Les personnages Disney et Pixar réunis dans un jeu unique

Disney Solitaire offre plus de 75 personnages issus des univers Disney et Pixar. Parmi eux, retrouvez Simba du Roi Lion, la Belle, Elsa de La Reine des neiges ou encore Moana. Les aventures incluent aussi Woody de Toy Story, Coco, Remy de Ratatouille et bien d’autres. Chaque histoire emblématique est revisitée, créant ainsi une expérience riche et variée pour petits et grands.

Disney Solitaire : disponibilité mondiale sur mobile

Depuis le 29 avril 2025, les utilisateurs du monde entier peuvent découvrir Disney Solitaire. Le jeu est accessible sur Google Play Store et Apple App Store, pour Android comme pour iOS. Son modèle gratuit permet à tous de jouer, tandis que les achats intégrés proposent des bonus optionnels. Le lancement s’inscrit dans une volonté claire : séduire un public mondial avide d’émotions et de divertissement interactif.

En conclusion, Disney Solitaire enrichit le catalogue de SuperPlay et de Playtika avec une proposition ludique et magique, réunissant les héros les plus aimés des studios Disney et Pixar. Naviguer entre nostalgie et innovation, c’est désormais possible sur mobile, pour le plaisir de tous les fans. Essayez ce nouveau jeu et plongez dans la magie du solitaire version Disney !

