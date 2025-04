Seagate IronWolf Pro 20 To, des disques durs taillés pour le NAS

Quand on parle de stockage dans un NAS, choisir les bons disques est essentiel. Seagate, l’un des acteurs majeurs du marché, propose la gamme IronWolf Pro pour répondre aux besoins exigeants des utilisateurs. Pour accompagner le test du NAS UGREEN NASync DXP2800, j’ai pu utiliser deux disques durs Seagate IronWolf Pro de 20 To chacun. De quoi exploiter pleinement les capacités de la machine et juger les performances de ces disques pensés pour la fiabilité et la durabilité.

Les Seagate IronWolf Pro, des disques pensés pour durer

Les Seagate IronWolf Pro ne sont pas des disques classiques. Ils sont conçus spécialement pour fonctionner 24h/24 dans un environnement NAS. Avec un MTBF annoncé de 1;2 millions d’heures, ces disques garantissent une excellente durée de vie, même en usage intensif. La capacité de 20 To permet de stocker un volume impressionnant de données. Ils restent pour autant dans un format 3,5 pouces standard, facile à installer.

Chaque disque Seagate IronWolf Pro est optimisé avec la technologie AgileArray. Elle améliore la gestion des vibrations et la stabilité dans les systèmes multi-baies. Dans un NAS, cela fait toute la différence sur le long terme. On profite aussi d’un cache de 256 Mo pour assurer des débits rapides et constants. C’est particulièrement utilee lors de la sauvegarde de gros volumes de données ou du streaming en local.

Parfaits pour accompagner un NAS moderne

Installés dans le UGREEN NASync DXP2800, les deux Seagate IronWolf Pro de 20 To montrent immédiatement leur intérêt. En RAID 1, ils offrent une solution de stockage sécurisée, capable d’encaisser des charges importantes sans ralentissement. La mise en place est simple et rapide, le NAS reconnaissant parfaitement les disques dès l’installation.

En usage quotidien, les performances sont au rendez-vous, avec des vitesses de transfert stables sur réseau local. La faible nuisance sonore est également appréciable, surtout si l’on installe son NAS dans un bureau ou une pièce de vie. Pour ceux qui cherchent une solution sérieuse, fiable et durable pour accompagner un NAS récent, les Seagate IronWolf Pro restent une valeur sûre.