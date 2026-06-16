Test – Hurom H80-ST : du très bon jus, la corvée en prime

Faire son jus maison reste souvent une petite corvée. On presse à la main, on force, on trie, on retire les pépins. Au final, on obtient un verre pour beaucoup d’efforts. Avec le H80-ST, Hurom signe son extracteur le plus abouti. La marque coréenne, pionnière du slow juicing depuis 1974, l’affiche à 699 €. La promesse est simple. On jette les fruits dans l’appareil. On récupère le jus d’un côté, les déchets de l’autre. Et tout cela sans transpirer. Après deux semaines d’utilisation, une question demeure : l’expérience tient-elle vraiment au quotidien, surtout à ce prix ?

Notre avis en bref sur le Hurom H80-ST

Le Hurom H80-ST est un excellent extracteur de jus. Le rendement impressionne, et la pulpe ressort quasiment sèche. La qualité du jus suit, grâce à une extraction lente à 50 tours par minute. L’appareil se montre aussi très polyvalent. Il réalise des jus clairs, des préparations épaisses, des sorbets ou des laits végétaux. Le design reste compact et facile à ranger. L’ergonomie au quotidien convainc. Seul le nettoyage déçoit. Il faut tout démonter à chaque utilisation, ce qui peut décourager l’usage occasionnel. À 699 €, le tarif pique. Mais le produit le mérite.

Produit disponible sur Hurom H80-ST Extracteur de Jus à Froid | Slow Juicer pour Fruits & Légumes | Capacité 2,2L | Extraction Automatique | Sans BPA | 200W | Garantie 15 Ans | (Marbre)

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Unboxing du Hurom H80-ST

Le déballage met tout de suite dans le bain. On trouve la tour principale et son bol extra-large. La trémie monte à 2,2 L et la chambre d’extraction à 650 ml. Hurom ajoute trois tamis interchangeables. Un outil 2-en-1 sert à la fois de mesure et de poussoir. Le pichet à jus reçoit un bec verseur anti-goutte, gradué en oz et ml. L’appareil ne contient aucun BPA. Son emballage utilise des matériaux certifiés FSC. Un détail qui colle bien à l’esprit du produit.

La première impression est bonne. L’appareil paraît sérieux et inspire confiance. Avec ses 6,1 kg, il ne fait pas gadget. Hurom le propose en quatre coloris : Marble, Kale Green, Matt Black et Matt Titanium Gray. On accorde donc facilement l’extracteur à sa cuisine. Surtout, la marque annonce une garantie moteur de 15 ans. Cela en dit long sur sa confiance dans la mécanique.

Design et ergonomie du Hurom H80-ST

Le design est correct et plutôt moderne. Le format vertical ne mange pas trop de plan de travail. C’est appréciable dans une cuisine où la place compte. On peut ne laisser que la tour en place. Les deux bacs collectent le jus d’un côté, les déchets de l’autre. On les range à côté, ou on les pose sur la tour pour gagner en largeur. L’appareil reste imposant, mais il n’encombre pas trop.

L’ergonomie au quotidien marque des points. Le bol One-Touch s’ouvre et se ferme d’une seule main. L’appareil s’arrête automatiquement dès qu’on ouvre le couvercle. Côté sécurité, c’est rassurant. Le pichet à jus offre une bonne prise en main. Un mode reverse permet de revenir en arrière en cas de blocage. L’utilisation reste fluide et ne demande aucun apprentissage.

Prise en main et qualité du jus

J’ai utilisé le H80-ST pendant deux semaines. Je suis surtout resté sur des recettes simples : orange, pomme, ou pomme-citron. La préparation se limite à l’essentiel. On nettoie vite les fruits et on jette les quartiers de pomme tels quels. Pour les oranges, je préfère retirer la peau, ce qui reste rapide. On ne découpe jamais en petits morceaux. C’est exactement ce qu’on attend d’un appareil de ce calibre.

Côté résultat, le H80-ST impressionne. On obtient bien plus de jus qu’à la main. Les déchets ressortent quasiment secs : l’appareil presse le fruit à fond. La Slow Squeeze Technology tourne à 50 tours par minute pour 200 W. Elle préserve les nutriments, les saveurs et les couleurs. La Spiral Blade Technology assure une extraction fluide et continue, sans bourrage. Elle tient même face aux ingrédients filandreux. Le jus est de qualité, et la différence saute aux yeux dans le verre.

Polyvalence : bien plus qu’un simple jus

La grande force du H80-ST, c’est sa polyvalence. Ses trois tamis interchangeables s’adaptent à toutes les envies. Le tamis fin donne des jus clairs, peu chargés en pulpe. Le tamis épais vise des préparations plus lisses. Enfin, le tamis à glace réalise sorbets et glaces maison. On peut même partir de fruits congelés. Le champ des desserts s’ouvre alors largement.

Et on va encore plus loin. L’outil 2-en-1 prépare des laits végétaux. L’appareil se débrouille aussi sur des recettes plus ambitieuses, jusqu’à des pâtes pour galettes ou d’autres plats salés. On dépasse donc le simple jus du matin. Une famille l’intègre facilement à son quotidien. Cette polyvalence justifie une partie du tarif.

Entretien : le vrai point faible du Hurom H80-ST

C’est sur le nettoyage que le bât blesse. Hurom prévoit bien un système Fit & Clean. Il retire facilement la sortie de pulpe, et les pièces amovibles passent au lave-vaisselle. Cela aide, mais ne suffit pas. Dans les faits, il faut tout démonter après presque chaque utilisation. On rince ensuite chaque élément à l’eau chaude, puis on laisse sécher. Sur un appareil de ce prix, on attendait plus malin.

C’est d’autant plus dommage qu’une solution simple existait. J’aurais adoré verser un peu d’eau chaude et de liquide vaisselle dans le réceptacle. L’appareil aurait alors nettoyé son circuit tout seul. À la place, on enchaîne préparation, extraction et démontage complet. On y passe facilement trente à quarante-cinq minutes. Pour un simple jus de temps en temps, la contrainte pèse. Elle peut clairement casser l’envie.

Conclusion : que vaut le Hurom H80-ST ?

Le Hurom H80-ST est un extracteur haut de gamme qui tient ses promesses. Le rendement excelle et la qualité du jus suit. L’ergonomie reste soignée et la polyvalence est réelle. On réalise bien plus que de simples jus de fruits. C’est typiquement l’appareil qu’on garde des années. La garantie moteur de 15 ans va dans ce sens.

Deux réserves demeurent. Le nettoyage reste vraiment trop fastidieux pour ce standing. Et le tarif de 699 € pique. Mais pour qui boit des jus frais régulièrement, l’investissement se justifie. C’est un excellent produit. Il aurait simplement mérité une approche plus moderne sur l’entretien.