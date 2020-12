Publicité

Les jeux musicaux font appel à biens de nos talents, notre sens du rythme, de la voix ou/et du mouvement. Qu’il s’agisse de danser, chanter, éliminer des ennemis, les trois jeux que nous avons sélectionnés démontrent si besoin que la musique est plus qu’un fond sonore. Elle est une composante indispensable à notre vie et nos loisirs.

Kingdom Hearts : Melody of Memory

Ce spin off de Kingdom Hearts est un jeu de rythme pur et dur. Il met à l’honneur les compositions de Yoko Shimomura. Le résultat de très nombreuses épreuves musicales, qui font appel à votre sens du rythme.

Cela va de la course-poursuite, à des combats, il faudra à chaque fois être parfaitement synchronisé à la musique et vous serez aidé en cela par un affichage très clair. Enfin, tant que vous n’êtes pas dans un environnement trop chargé visuellement. Le moteur 3D est assez vieux et à vouloir être très précis dans leur reproduction des mondes Disney, le jeu en devient parfois fouillis.

Kingdom Hearts : Melody of Memory notre avis

Si on excepte l’aspect technique, ce titre est envoûtant et très plaisant. Les nouveaux arrivés dans la série auront l’occasion de redécouvrir l’ensemble de la mythologie de Kingdom Hearts, comme dans un conte musical interactif.

PC, PS4, XBox One, Switch

Fuser

Prêt à devenir un pro du Mix ? Dans Fuser, nous avons devant nous une platine capable d’accueillir 4 disques de votre choix. Votre catalogue s’enrichira tout le long d’une campagne qui n’est au final qu’une gigantesque phase d’apprentissage. En effet, il va d’abord falloir associer les pistes audio. Rassurez-vous, le travail est prémâché par le jeu, mais c’est à vous de choisir et de lancer les mix.

Ainsi, allez vous mélanger du rock et du hip-hop ? Ce titre fait appel à notre créativité et en même temps nous démontre qu’en musique, même le plus improbable peut donner des résultats plaisants. Vous apprendrez ensuite à jouer avec les tempos, réagir aux demandes du public en live. La complexité est progressive et surtout au service de la créativité et du plaisir.

Fuser notre avis

Une excellente surprise que ce Fuser, bien pensé, addictif et à la playlist aussi variés que rythmée.

PS4, PC, Xbox

No Straight Roads

Nous voici à Vinyl City, une citée dominée par la musique en tout point et vous allez rapidement comprendre en quoi. La ville est alimentée en énergie par la musique. Quand un groupe de rock devient persona non grata au profit de la toute puissante Electro. Ils se rebellent et décident de renverser le pouvoir, pour une véritable variété musicale.

Le tout est servi par des graphismes avec une forte patte BD qui sont au final assez réussis. Pas de 3D de compétition, mais une direction artistique originale et simplement belle. Les combats se font avec votre instrument de musique, en frappant vos ennemis avec ou en leur envoyant des notes de musique destructrices. Les ennemis bougent, visent et tir au rythme à vous de vous adapter. Enfin la bande originale très rock ne peut que ravir et bonne nouvelle, elle ne se limite pas seulement à ce style.

No Straight Roads notre avis

Original dans son concept, son gameplay, nous sommes face à un titre vraiment divertissant.

Xbox One, PS4, Switch

