Epic Game Store – MudRunner : Édition American Wilds est offert !

Publicité

Chaque semaine des jeux sont offert sur PC par différents luncher. Mais aussi sur consoles avec Playstation et Xbox. Cet article concernera le logiciel d’Epic Game.

MudRunner: Édition American Wilds sur l’Epic Game

Ce jeu n’est pas le dernier-né de la série mais il n’en reste pas moins un incontournable de la saga. Certes ce jeu n’a pas des graphiques de dernières générations. Mais pour tous les fans de simulation de conduite il n’en est pas moins plaisant. La particularité de ce jeu et les conditions extrêmes de conduites.

Vous pourrez monter à bord de prêt d’une vingtaine de véhicules tout-terrains. Pour être exacte 19. Ils ont chacun leurs particularités, caractéristiques et leurs propres équipements. Il vous sera demandé de réaliser différents objectifs dans vos différentes missions. Dans des conditions climatiques déplorables. Pour parvenir à vos fins vous devraient braver les 5éléments dans des paysages hostiles. Et par dessus tous la nuit peut venir ce mêler pour augmenter encore la difficulté. Si vous ne voulez pas suivre les missions vous avez la possibilité de vous balader de manière libre dans les différents mondes. Vous aurez à traverser des rivières, des marres de boues, escalader des montagnes. Le jeu pousse le réalisme très loin il est possible de s’embourber dans ses propres traces de pneu faites lors d’un passage précédent. Il est possible de jouer en solo ou de rejoindre jusqu’à trois joueurs en multijoueur coopératif.

Une grande sélection de 19 véhicules tout-terrain incroyables.

Environnement bac à sable sibérien.

Une physique améliorée.

Remplir des missions dans des conditions extrêmes.

Jouez seul ou en multijoueur coopératif jusqu’à 4 joueurs !

Et évidemment il vous faudra vous munir de l’ Epic Game Launcher.

Publicité

Configuration

Minimum Recommandée Windows 7/8/10 Windows 7/8/10 Intel® Pentium Dual Core 2,0 GHz ou équivalent Intel® Core 2 Duo 2,5 GHz ou équivalent 25 Go d’espace disponible 25Go d’espace disponible 1 Go d’espace disponible 1 Go d’espace disponible NVIDIA GeForce 9600 GT ou équivalent NVIDIA GeForce GTX 470 ou équivalent CONNEXION INTERNET REQUISE POUR L’ACTIVATION DU JEU ET LE JEU EN LIGNE. Manette de jeu Microsoft Xbox Controller pour Windows. Support de volant confirmé pour Logitech G25/G27 – Les autres modèles n’ont pas été testés. Ce jeu est une application 32 bits. CONNEXION INTERNET REQUISE POUR L’ACTIVATION DU JEU ET LE JEU EN LIGNE. Manette de jeu Microsoft Xbox Controller pour Windows. Support de volant confirmé pour Logitech G25/G27 – Les autres modèles n’ont pas été testés. Ce jeu est une application 32 bits.