Test – 7Hz x Crinacle Divine : Divine des écouteurs audiophiles qui misent sur l’équilibre

Le marché des écouteurs intra-auriculaires audiophiles est devenu particulièrement compétitif ces dernières années. Entre les modèles à armatures équilibrées, les hybrides et les transducteurs planaires, il devient difficile de se démarquer. Avec les Divine, 7Hz s’associe une nouvelle fois à l’incontournable Crinacle pour proposer une paire d’écouteurs qui privilégie l’équilibre et la musicalité plutôt qu’une démonstration technique excessive.

Après plusieurs heures d’écoute sur différents styles musicaux, j’ai rapidement compris que ces Divine n’étaient pas destinés aux amateurs de basses démesurées. Leur objectif est ailleurs : offrir une restitution naturelle, détaillée et cohérente, capable de séduire aussi bien les audiophiles expérimentés que les mélomanes exigeants.

Une conception premium dès la prise en main

Dès l’ouverture de la boîte, les 7Hz x Crinacle Divine donnent une impression de sérieux. Les coques sont fabriquées en aluminium usiné CNC de qualité aéronautique, offrant un excellent niveau de finition tout en conservant un poids raisonnable. La sensation en main inspire confiance et laisse penser que ces écouteurs pourront supporter plusieurs années d’utilisation intensive.

Le câble détachable utilise un connecteur 2-pin 0,78 mm et se compose de cuivre monocristallin haute pureté. Ce dernier se montre souple et relativement agréable à manipuler au quotidien. On retrouve également plusieurs jeux d’embouts ainsi qu’une housse de transport rigide particulièrement pratique pour les déplacements.

Une fois en place, le confort est excellent. Malgré une coque qui paraît assez imposante sur les photos, l’ergonomie a été soigneusement travaillée. Je n’ai ressenti aucune gêne particulière lors de longues sessions d’écoute de plusieurs heures.

Un transducteur planaire de troisième génération

Le cœur des Divine repose sur un transducteur planaire magnétique de 14,5 mm de troisième génération associé à des aimants N55 double face. Sur le papier, cette technologie promet une excellente rapidité d’exécution, une faible distorsion et une restitution particulièrement détaillée.

Contrairement à certains écouteurs planaires qui peuvent paraître froids ou analytiques, les Divine adoptent une approche plus accessible. Crinacle et 7Hz ont choisi une signature sonore équilibrée accompagnée d’un renforcement modéré des basses d’environ 10 dB. L’objectif est clair : conserver les qualités techniques du planaire tout en offrant davantage de musicalité.

Cette philosophie se ressent immédiatement à l’écoute.

Une signature sonore remarquablement équilibrée

Dès les premières minutes, ce qui frappe avec les Divine, c’est leur cohérence générale. Aucun registre ne cherche à voler la vedette aux autres.

Les basses sont présentes, mais restent parfaitement maîtrisées. Elles apportent suffisamment de matière pour donner du corps aux morceaux sans jamais envahir le reste du spectre. Les amateurs de musiques électroniques apprécieront leur rapidité d’exécution, tandis que les puristes profiteront d’une excellente lisibilité des lignes de basse. On est davantage dans la texture et la précision que dans l’impact physique.

Les médiums constituent probablement le point fort de ces écouteurs. Les voix sont reproduites avec beaucoup de naturel et bénéficient d’une belle présence. Que ce soit sur du rock, du jazz ou de la variété française, les chanteurs occupent une place centrale sans paraître artificiellement mis en avant. Les instruments acoustiques profitent également d’un excellent niveau de réalisme.

Les aigus, quant à eux, offrent une belle quantité de détails tout en évitant l’agressivité que l’on rencontre parfois sur certains modèles planaires. L’ensemble reste aéré, précis et agréable même lors de longues sessions d’écoute.

Une belle démonstration technique

Là où les Divine rappellent leur nature planaire, c’est dans leur capacité à révéler les micro-détails.

Sur des enregistrements de qualité, je découvre facilement des nuances qui passent parfois inaperçues sur des écouteurs plus conventionnels. Les réverbérations, les petits effets d’ambiance ou encore certaines subtilités vocales apparaissent avec beaucoup de clarté.

L’image stéréo est également convaincante. La scène sonore n’est pas gigantesque mais elle reste suffisamment large pour offrir une bonne sensation d’espace. Le placement des instruments est précis et contribue à rendre l’écoute particulièrement immersive.

Les amateurs de jeux vidéo ou de concerts live apprécieront également cette excellente capacité de spatialisation.

À qui s’adressent les 7Hz x Crinacle Divine ?

Je vois principalement deux profils de utilisateurs.

Le premier concerne les audiophiles qui souhaitent découvrir la technologie planaire sans tomber dans des signatures trop extrêmes. Les Divine offrent une excellente porte d’entrée grâce à leur équilibre général et leur facilité d’écoute.

Le second regroupe les amateurs de voix, de jazz, de rock, de musique acoustique ou de bandes originales. La qualité des médiums et la précision générale du rendu en font d’excellents compagnons pour ces styles musicaux.

En revanche, les véritables « bassheads » risquent de rester sur leur faim. Même si le grave est bien présent, il privilégie clairement la précision à la démonstration de force.

Ma conclusion sur les Divine

Avec les 7Hz x Crinacle Divine, j’ai le sentiment que 7Hz et Crinacle ont trouvé un excellent compromis entre performance technique et plaisir d’écoute. Ces écouteurs exploitent intelligemment les qualités d’un transducteur planaire moderne sans tomber dans les travers parfois associés à cette technologie.

J’ai particulièrement apprécié leur équilibre tonal, leurs magnifiques médiums et leur capacité à extraire les détails sans jamais devenir fatigants. Leur fabrication soignée et leur confort renforcent encore l’impression d’avoir affaire à un produit particulièrement abouti dans cette gamme tarifaire.

Si vous recherchez des écouteurs audiophiles capables de restituer votre musique avec naturel, précision et élégance, les Divine méritent clairement une place sur votre liste de candidats. Ils ne cherchent pas à impressionner artificiellement ; ils se contentent simplement de faire de la musique, et ils le font remarquablement bien.