HUMAIN Sport : une avancée majeure pour l’IA dans le sport mondial

HUMAIN annonce un nouveau projet ambitieux dans le secteur du sport : HUMAIN Sport. Cette initiative découle de l’acquisition d’une importante part de ai.io, entreprise spécialisée dans l’intelligence artificielle (IA) appliquée au sport. Ce partenariat vise à transformer l’accès, l’engagement et la performance sportive partout dans le monde.

L’acquisition majeure d’ai.io par HUMAIN : un tournant stratégique

HUMAIN vient d’acquérir une participation majoritaire dans ai.io. Ce choix marque une étape clé dans leur stratégie d’innovation. L’entreprise souhaite ainsi déployer plus vite ses solutions d’IA sportive en Arabie saoudite et à l’international. Ensemble, ils ambitionnent d’accélérer l’utilisation de technologies intelligentes au service du sport.

HUMAIN Sport : révolutionner l’accès et la performance grâce à l’IA

Avec la création de HUMAIN Sport, de nouvelles plateformes voient le jour. Ces solutions, basées sur l’intelligence artificielle, supportent tout l’écosystème sportif : clubs, entraîneurs, athlètes et fans. L’IA facilite le développement des talents, améliore l’analyse des performances et rend les installations plus intelligentes. De plus, des outils numériques innovants augmentent l’expérience des supporters et des athlètes.

Des solutions innovantes pour les athlètes et organisations sportives

ai.io apporte des outils uniques comme 3DAT et aiScout. 3DAT analyse les mouvements d’un sportif depuis n’importe quelle vidéo, même depuis un téléphone portable. aiScout s’appuie quant à lui sur l’IA pour repérer, évaluer et développer les talents à distance. Enfin, aiLab connecte l’analyse sportive à des équipements, offrant des rapports précis en temps réel. Ces innovations facilitent la progression de tous, qu’ils soient professionnels ou amateurs.

En conclusion, HUMAIN Sport ouvre une ère nouvelle pour le sport et l’IA. Cette alliance renforce la place de l’intelligence artificielle dans l’univers sportif. À terme, HUMAIN et ai.io promettent aux clubs, athlètes et fans des outils puissants pour faire grandir la pratique et la performance, partout dans le monde.

