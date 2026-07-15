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Révolutionnaire : MG IM sublime l’électrique pour un confort inégalé

il y a 5 minutesDernière mise à jour: 15 juillet 2026
2 minutes de lecture
MG Motor ouvre les commandes des MG IM5 et MG IM6 : L’Intelligence Artificielle et l'architecture 800V redéfinissent le voyage

MG Motor vient de dévoiler sa nouvelle gamme technologique 100% électrique MG IM. Un événement pour le marché européen. Avec l’ouverture officielle des commandes pour les modèles MG IM5 et MG IM6, la marque accélère encore sa conquête de l’innovation au service de l’automobiliste.

MG IM : L’électrique qui redéfinit la technologie

La gamme MG IM arrive avec un mot d’ordre : placer la technologie la plus pointue au centre de l’expérience de conduite. Les deux nouveaux modèles, la berline MG IM5 et le SUV MG IM6, embarquent tout ce que l’électrique fait de mieux. Ils reposent sur une plateforme 800V IM Digital Chassis, une batterie de 100 kWh et proposent une autonomie jusqu’à 710 km (WLTP).

Les performances ont de quoi impressionner ! La MG IM5, par exemple, existe en version propulsion (408 ch pour 710 km) et intégrale (752 ch, 575 km d’autonomie). Côté SUV, la MG IM6 affiche entre 505 et 625 km d’autonomie selon la version choisie, avec une puissance identique. Mais surtout, la recharge ultra-rapide fait la différence : il ne faut que 17 minutes pour passer de 10 à 80% ! Un atout décisif pour l’utilisation quotidienne.

L’habitacle : plus qu’une voiture, un cocon technologique

MG Motor mise sur l’intelligence artificielle pour que chaque trajet devienne un vrai moment de sérénité. La MG IM s’équipe d’un système embarqué piloté par Snapdragon 8295. À la clé : silence exceptionnel grâce à la Réduction Active du Bruit (RNC) et vitrages acoustiques, sécurité proactive (reconnaissance de la fatigue, suppression totale des angles morts), et confort ultra-haut de gamme.

Le climatiseur bi-zone s’adapte au nombre de passagers, les équipements multipliés : audio 20 haut-parleurs, chargeur sans fil de 50W, accoudoir central chauffant et réfrigérant… Tout est pensé pour le bien-être, une véritable invitation au voyage tout confort.

Des prix accessibles pour une expérience premium

Le nouveau duo fait aussi mouche côté tarifs. La MG IM5 débute à 53 990 €. Pour le SUV MG IM6, il faut compter 56 990 €. La version 4 roues motrices, à l’équipement encore plus complet, reste très compétitive face aux ténors allemands et américains. De quoi, pour MG Motor, confirmer ses ambitions sur le marché européen.

La gamme MG IM préfigure la frontière entre yacht roulant et voiture électrique. De quoi faire réagir passionnés de technologie, amateurs de confort et amoureux d’innovations. La voiture du futur existe peut-être déjà. Prêts à en discuter ou à partager vos impressions ? Faites-le-nous savoir et continuez la conversation sur Le Café du Geek !

il y a 5 minutesDernière mise à jour: 15 juillet 2026
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Christiane

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