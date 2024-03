SSD NV7000 : News Netac – Performance de pointe à prix compétitif !

Il est grand temps de parler de Netac, une marque chinoise qui commence à faire sensation aux États-Unis et en Europe. En effet, Netac, réputée pour ses produits de stockage de haute qualité, se distingue particulièrement par son dernier produit. Ce SSD NV7000 promet des performances au sommet et est compatible à la fois avec l’ordinateur et la PlayStation 5.

Les performances hors normes du SSD NV7000

Le NV7000 de Netac atteint des vitesses de lecture de 7400 MB/s et d’écriture de 6850 MB/s, un véritable exploit. Ces chiffres impressionnants le rendent particulièrement attrayant pour les utilisateurs ayant besoin d’un traitement rapide des données, que ce soit pour le travail ou le jeu.

Netac propose le SSD NV7000 en versions de 1 à 4 TB, avec une endurance de 1,280 TB pour le modèle 2TB. Le constructeur garantit la fiabilité du produit pendant 5 ans, grâce à sa qualité exceptionnelle et son service client réactif. Grâce à la technologie NAND flash 3D 176-layer Micron TLC et au contrôleur InnoGrit IG5236, cette SSD garantit une performance et une fiabilité optimales pour une utilisation intensive.

Compatibilité et innovations du NV7000

Ce SSD allie puissance et conception soignée, avec un dissipateur thermique performant réduisant la température de près de 18 degrés. Les utilisateurs de la PlayStation 5 seront séduits par cette technologie intégrée au SSD NV7000, garantissant des performances optimales.

Et le meilleur dans tout ça ? Le prix. La version 2TB est disponible pour moins de 145€ TTC, tandis que la déclinaison 4 TB se négocie sous les 290€. Un excellent rapport qualité-prix pour un produit haut de gamme.

Alors, séduit par ce SSD NV7000 de Netac ? Si vous êtes un mordu de vitesse et de performances, ce produit est définitivement pour vous. N’hésitez pas à partager cet article pour faire découvrir à vos amis ce produit prometteur !