Test – iRobot Roomba Plus 575 Combo : Enfin un robot de grande qualité à un tout petit prix

Si vous êtes en pleine recherche de robot aspirateur abordable, arrêtez toutes vos recherches maintenant. iRobot vient de mettre un grand coup de pieds dans la fourmilière avec son tout nouveau Roomba Plus 575 Combo. Un robot aspirateur / laveur quasi autonome qui propose un excellent rapport qualité / prix. La marque américaine, normalement habitué du haut de gamme vient donc mettre son nez dans un segment plus abordable, et c’est une très bonne nouvelle pour nous.

Unboxing

Ce Roomba Plus 575 Combo est un petit gabarit dans ce domaine. C’est alors un carton relativement petit et léger que nous avons entre les mains. Malgré tout, il contient bien évidemment tout le nécessaire pour utiliser facilement et rapidement le robot. Dans la liste des accessoires, nous retrouvons deux sacs à poussières, deux jeux de lingettes rondes ainsi qu’une bouteille de nettoyant sol. Cette dernière est spécifique à iRobot et viendra s’installer directement dans la base. L’installation de la base est simple, tout comme le robot sur lequel il sera simplement nécessaire de venir clipser les supports rotatifs de lingettes avant de lancer votre premier nettoyage.

Design

Cela fait quelque temps maintenant qu’iRobot nous propose des robots aux finitions et aux designs léchées. Fini les grosses bases disgracieuses qui dénotent dans un intérieur. Ici, nous retrouvons une base AutoWash noire (disponible également en blanc) avec une petite touche plastique à l’aspect boisé, du plus bel effet. Les deux réservoirs pour l’eau propre et l’eau sale sont intégrés élégamment dans la base. Ils disposent chacun d’une poignée intégrée pour facilement procéder à leur entretien. Le cache frontal en plastique se déclipse et permet d’accéder à l’emplacement du nettoyant sol ainsi que du sac à poussières. Là où le robot sera stationnée sont présentes deux petits emplacements pour le nettoyage des lingettes. Ce dernier n’est pas démontable, ce qui complexifie légèrement le nettoyage.

Le robot est plutôt petit (29,8 (L) x 30,3 (l) x 8,35 (H) cm pour 2.9 kg) par rapport à la concurrence, mais ne vous y méprenez pas, les performances sont là. Deux supports rotatifs accueil les lingettes nettoyant. Une d’elle est motorisée et permettra de venir nettoyer correctement les bords de murs. Une brosse anti-emmêlement est également de la partie sous le robot, accompagné de plusieurs capteurs de vide. La face supérieure dispose de deux boutons (retour à la base et lancer un nettoyage complet) ainsi qu’un design texturé du plus bel effet. Pour finir, le Roomba Plus 575 Combo intègre une caméra LiDAR ClearView™ Pro à l’avant, accompagné d’un flash.

Performances

Malgré une taille contenue, ce Roomba Plus 575 Combo n’est pas au reste au niveau des performances. En effet, vous pourrez compter sur une puissante aspiration de 25 000 Pa. Nous sommes ici en présence d’une unique brosse en caoutchouc et en poils. Cette dernière est malgré tout ultra-efficace et j’ai pu notifier que très peu de cheveux étaient emmêlés. Son entretien se fait simplement grâce à un accès rapide et accessible. Les deux lingettes rotatives, à mettre au lave-linge régulièrement, font très bien leur travail. Notamment avec la présence d’un bras articulé, parfait pour les bords des murs ainsi que les coins. Grâce aux différentes technologies embarquées (comme Smart Scrub, DualClean, et un peu d’IA) la saleté est décollée, aspirée, nettoyée. Et ça marche bien, même très bien. Comme pour la brosse unique, l’entretien du filtre anti-poussière est extrêmement simple.

L’application, qui a eu un très joli lifting récemment, sera le point d’entrée de l’utilisation. Cela commence par un premier tour du robot pour cartographier votre logement et vous faire un premier découpage. Bien entendu, il sera possible de modifier au besoin pour avoir un découpage parfait, ce qui est rare du premier coup. Du bout du doigt, vous aurez la possibilité de sélectionner quelles pièces à laver, à quelle intensité, etc. Tout fonctionne très bien, le tout dans une simplicité absolue.

Conclusion

En conclusion, le iRobot Roomba Plus 575 Combo s’impose comme une vraie réussite sur le marché des robots aspirateurs laveurs abordables. En transposant son savoir-faire haut de gamme dans un format compact, élégant et agressif en matière de prix, la marque américaine frappe un grand coup.

Sa station AutoWash bien pensée, sa puissance d’aspiration impressionnante de 25 000 Pa et son système de lingettes rotatives — dont une articulée pour les bordures — offrent des prestations de nettoyage irréprochables au quotidien. Si l’on met de côté le bac de lavage de la station non amovible qui demande un peu d’huile de coude pour l’entretien, son application fluide, sa navigation LiDAR précise et sa simplicité d’utilisation en font une référence incontournable au rapport qualité/prix imbattable. Si vous souhaitez vous le procurer, direction Amazon pour un budget de 429€ !

Résumé 429€ Résumé En conclusion, le iRobot Roomba Plus 575 Combo s’impose comme une vraie réussite sur le marché des robots aspirateurs laveurs abordables. En transposant son savoir-faire haut de gamme dans un format compact, élégant et agressif en matière de prix, la marque américaine frappe un grand coup. Sa station AutoWash bien pensée, sa puissance d’aspiration impressionnante de 25 000 Pa et son système de lingettes rotatives — dont une articulée pour les bordures — offrent des prestations de nettoyage irréprochables au quotidien. Si l’on met de côté le bac de lavage de la station non amovible qui demande un peu d’huile de coude pour l’entretien, son application fluide, sa navigation LiDAR précise et sa simplicité d’utilisation en font une référence incontournable au rapport qualité/prix imbattable. Design - 9/10 9/10

Facilité d'entretien - 7/10 7/10

Performances - 9/10 9/10 Globalement 8.3/10 8.3/10 Pour Un tarif très accessible pour une marque premium

Un design très agréable

Un rapport qualité prix quasi imbattable Contre Le nettoyage de la base améliorable