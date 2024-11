Windows 11 24H2 : la mise à jour est suspendue sur des millions d’ordinateurs

Microsoft a pris une décision radicale. La mise à jour Windows 11 24H2 est temporairement inaccessible pour de nombreux utilisateurs. Derrière ce choix, des problèmes de compatibilité liés à certains périphériques et logiciels. Si votre PC est concerné, voici tout ce que vous devez savoir.

Imprimantes et scanners : un protocole problématique bloque la mise à jour

La technologie eSCL, un protocole souvent utilisé par des imprimantes et scanners connectés via USB, est au cœur du problème. Microsoft a expliqué que ce protocole, conçu pour permettre une communication simplifiée entre un appareil et un PC, ne fonctionne pas correctement. En clair, les périphériques affectés ne passent pas du mode eSCL au mode USB comme ils devraient, ce qui empêche Windows de les reconnaître correctement.

Résultat ? Les utilisateurs ayant des périphériques fonctionnant avec ce protocole voient la mise à jour Windows 11 24H2 bloquée sur leur système. Pour éviter des bugs plus importants, Microsoft a décidé de suspendre l’installation via Windows Update pour ces configurations. Ce blocage vise avant tout les PC connectés par USB. Cependant, il peut aussi concerner des appareils en réseau utilisant eSCL.

Pour le moment, Microsoft n’a pas encore annoncé de correctif définitif, mais promet de travailler sur une solution dans les semaines à venir.

Jeux Ubisoft : des titres phares qui plantent avec Windows 11 24H2

Les amateurs de jeux vidéo ne sont pas épargnés. Microsoft a confirmé que certains jeux Ubisoft, comme Assassin’s Creed Valhalla ou Star Wars Outlaws, rencontrent de sérieux problèmes avec Windows 11 24H2. Ces jeux peuvent se figer ou afficher un écran noir en pleine partie. Parfois, ils refusent même de démarrer.

Microsoft explique que ces dysfonctionnements sont liés à des conflits entre le système et les jeux concernés. La mise à jour est donc bloquée pour les PC sur lesquels ces titres sont installés. Pour les joueurs ayant déjà installé la version 24H2, une solution temporaire consiste à utiliser le gestionnaire des tâches pour fermer le jeu en cas de plantage. Heureusement, les sauvegardes automatiques fréquentes des jeux Ubisoft limitent les pertes de progression. Toutefois, il est préférable de prévoir des sauvegardes manuelles pour plus de sécurité.

Si votre PC est concerné, Microsoft recommande de patienter. L’éditeur travaille activement avec Ubisoft pour résoudre ces soucis et permettre une expérience de jeu stable. En attendant, restez vigilant. Les blocages de mise à jour sont là pour protéger votre expérience utilisateur, même si cela peut paraître frustrant.