Et si votre prochaine paire de lunettes intelligentes remplaçait aussi vos écouteurs ? Xiaomi franchit un cap décisif avec ses Xiaomi Mijia Smart Audio Glasses et vient titiller les géants du secteur. Pensées pour simplifier le quotidien sans s’isoler du monde extérieur, elles fusionnent technologie et discrétion à la perfection. Regardons de plus près ce que cache cette alternative audacieuse qui concurrence directement les modèles de Meta.

Les lunettes intelligentes de Xiaomi : une monture classique qui cache un son ouvert

Le pari esthétique de ces lunettes intelligentes repose sur une monture élégante de type browline. Le haut du cadre attire le regard tandis que le bas reste d’une grande sobriété. L’ensemble adopte le coloris noir classique et des branches semblables à celles de lunettes traditionnelles. Ainsi, personne ne soupçonne la technologie embarquée derrière ce look passe-partout.

Le système mise sur une conduction ouverte particulièrement ingénieuse. En effet, aucun embout ne vient se loger à l’intérieur de l’oreille. Les conduits auditifs restent ainsi totalement libres. Cette conception permet d’écouter vos morceaux favoris tout en percevant distinctement les bruits de la circulation ou les voix autour de vous. Vous restez donc pleinement conscient de votre environnement lors de vos déplacements urbains.

Confort longue durée et performances audio optimisées

Une utilisation quotidienne exige un confort irréprochable. Conscient de ce critère, Xiaomi a intégré des charnières à ressort capables d’écarter les branches avec souplesse. Cette conception évite ainsi toute pression désagréable sur les tempes, même après de longues heures de port.

Côté autonomie, la batterie assure jusqu’à douze heures d’écoute continue. Cette endurance limite les recharges fréquentes entre le travail, les trajets et les moments de détente. Pour les appels téléphoniques, quatre microphones suppriment efficacement les bruits parasites. De plus, ces montures résistent à un vent soufflant jusqu’à 4,5 mètres par seconde. Votre voix reste ainsi parfaitement audible lors de vos appels en extérieur.

Un contrôle simplifié pour bousculer la concurrence

La gestion des paramètres passe par l’application dédiée Xiaomi Glasses App installée sur votre smartphone. Cet écosystème simplifie les réglages et le suivi au quotidien. Affichées à un tarif attractif de 234,78 euros sur Amazon, ces montures audio se positionnent comme une option crédible face aux références établies.