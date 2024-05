Airbnb : Les hôtes qui voudront installer des bornes de recharge bénéficieront de réductions !

Airbnb s’associe à ChargePoint pour permettre à ses hôtes de profiter de réductions s’ils souhaitent installer des bornes de recharge dans leur logement en location. D’après l’entreprise, la présence d’une borne ferait augmenter les revenus et le nombre de réservations.

Les locations avec borne de recharge ont la cote sur Airbnb

Pour rappel, ChargePoint est le plus grand réseau mondial de bornes de recharge pour véhicules électriques en Amérique du Nord et en Europe. Or, selon Airbnb, de plus en plus de clients recherchent des locations dotées d’une borne de recharge pour voiture électrique.

Les recherches sur Airbnb utilisant le filtre de chargeur de véhicules électriques auraient bondi de plus de 80% entre 2022 et 2023. L’entreprise affirme également que les logements équipés de ces bornes sont plus prisés et génèrent plus de revenus que ceux qui en sont dépourvus.

En quoi consisteront ces réductions ?

Les hôtes Airbnb pourront ainsi profiter de ces forfaits spéciaux de recharge pour véhicules électriques via une nouvelle boutique en ligne dédiée. Cette dernière proposera tout ce qui concerne le matériel de recharge, les services d’installation et les services d’assistance. Les hôtes pourront ainsi bénéficier d’une réduction allant jusqu’à 36% sur le coût de certains matériels de ChargePoint, vendus à partir de 399 dollars, soit 368.40 euros environ.

Les hôtes pourront aussi avoir des réductions sur d’autres stations de recharge et une réduction de 100 dollars sur les services d’installation via le site. Selon The Verge, les 1.000 premiers hôtes à acheter un chargeur domestique chez ChargePoint pourront avoir une réduction de 200 dollars, pour inscription anticipée.

En outre, Airbnb mettra à disposition des hôtes un nouvel éditeur d’annonces pour qu’ils puissent rajouter la présence de bornes de recharge à leur location et, ainsi, attirer plus de voyageurs.