bHaptics émerveille avec ses nouvelles expériences haptiques

La réalité virtuelle s’apprête à devenir encore plus immersive grâce à bHaptics. La société sud-coréenne a récemment dévoilé sa nouvelle gamme de produits : les gilets TactSuit Pro et TactSuit Air. Ces innovations promettent une expérience haptique de pointe, captivant tant les amateurs de RV que les novices. Découvrons ces produits plus en détail.

bHaptics innove avec TactSuit Pro pour une immersion totale

Le TactSuit Pro est conçu pour ceux qui recherchent une immersion totale en réalité virtuelle. Ce gilet comprend 32 moteurs haptiques qui offrent un retour sensoriel sophistiqué. Une caractéristique incontournable est la molette du contrôleur, permettant aux utilisateurs de régler l’intensité des vibrations. Avec son prix de 499 dollars, il cible les utilisateurs émergentes, assurant confort et efficacité.

TactSuit Air : design léger et retour haptique dynamique

Le TactSuit Air allie technologie avancée et simplicité. Avec seulement 16 moteurs haptiques, il offre une expérience RV subtile et dynamique à un prix attractif de 249 dollars. Disponible en deux teintes, Onyx et Ash, il est parfait pour ceux qui préfèrent un style épuré sans compromettre l’efficacité sensorielle.

TactSleeve optimisé pour une haptique bras enrichie

bHaptics propose également le TactSleeve, une option pour ceux qui cherchent à enrichir leur expérience haptique au niveau des bras. Chaque manche du TactSleeve intègre trois moteurs haptiques permettant des sensations dynamiques. Légère, cette version améliore le confort par rapport à son prédécesseur, tout en étant accessible à 199 dollars.

En résumé, bHaptics innove encore avec ses technologies haptiques avancées. Les précommandes sont ouvertes sur leur site, promettant des offres attractives pour un engagement immersif inédit. Que vous soyez un joueur occasionnel ou passionné, ces produits redéfinissent la réalité virtuelle.

Lisez notre dernier article tech : YouTube Premium : les abonnés continuent de recevoir des pubs