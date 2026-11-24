Black Friday 2026 xTool : quelle machine choisir pour enfin créer vos propres objets ?

Graveuse laser, découpeuse couleur, imprimante UV : le Black Friday est le bon moment pour s’équiper, à condition de ne pas se tromper de machine. On a comparé cinq modèles xTool (C1, M2, F2, O1 et X1) selon ce que vous voulez travailler, bois, métal, cristal, papier ou textile, avec leurs prix Black Friday et nos conseils par budget.

Une machine xTool, ça ne s’achète pas comme une paire d’écouteurs. Entre un laser diode, un CO2, un infrarouge ou une imprimante UV, les usages n’ont rien à voir, et le prix va de moins de 500 € à près de 9 000 €. La bonne question n’est donc pas « laquelle est la meilleure ? » mais « qu’est-ce que je veux fabriquer ? ».

C’est l’angle de ce guide : on part des matériaux et des projets, on vous dit quelle machine y répond le mieux, puis on détaille chaque modèle avec ses points forts, ses limites et son prix pendant le Black Friday, qui court jusqu’au 4 décembre.

Chaque technologie a son terrain de jeu. Le laser diode grave et découpe le bois à petit prix, le CO2 découpe vite et proprement les matériaux épais, l’infrarouge et la fibre marquent le métal, l’UV grave le verre et le cristal, et l’impression jet d’encre ou UV apporte la couleur.

Ce que vous voulez faire Notre choix Pourquoi Stickers, vinyle, film transparent, cartes xTool C1 La lame découpe le vinyle et le film transparent, ce que le laser fait mal Bois imprimé en couleur, maquettes, puzzles 3D xTool M2 Impression CMJN puis découpe laser dans la même machine Graver du bois ou du cuir sans se ruiner xTool M2 ou F2 M2 pour les grandes pièces, F2 pour la vitesse et la précision sur petits objets Découper du bois épais xTool X1 (ou M2 40 W) Le CO2 du X1 tranche 18 mm net ; le M2 40 W va jusqu’à 15 mm, bords plus noircis Graver du métal (gobelets, porte-clés) xTool F2 Laser infrarouge 5 W précis, machine portable Gravure couleur sur inox, grandes séries métal xTool X1 (module MOPA) Grande surface de travail, couleurs sur inox et titane Cristal et verre gravés, y compris à l’intérieur xTool X1 (module UV) Gravure de surface et interne sur une grande zone Imprimer en couleur sur objets et textiles xTool O1 UV sur acrylique, bois, gobelets ; impression textile sans effet plastique selon la version

Bon à savoir : un laser diode ne grave pas la céramique brillante sans préparation, et aucun laser UV ne grave l’intérieur de l’acrylique, seulement celui du verre et du cristal.

Les cinq machines xTool au banc du Black Friday

Un mot sur les prix avant d’entrer dans le détail. Pendant le Black Friday, xTool applique des remises par paliers sur tout son site : elles valent pour toutes les machines (sauf les nouvelles X1 et C1), les accessoires, les matériaux et les contrats xToolCare. Les prix Black Friday indiqués dans ce guide tiennent déjà compte de ces remises : c’est le montant que vous paierez, la remise se déduisant automatiquement au moment du paiement.

xTool C1 : le meilleur choix pour le papier et le vinyle

Le C1 n’est pas un laser mais une découpeuse couleur : il scanne, imprime (encre DURA) et découpe à la lame, avec des outils de dorure, gaufrage, rainage et dessin. C’est la machine la plus simple et la moins chère de cette sélection.

Exemples de réalisations avec le xTool C1

Notre avis : pour le papier, les stickers et surtout le vinyle ou le film transparent, que la lame découpe mieux qu’un laser, c’est la machine la plus simple de la sélection. En revanche, elle ne grave ni le bois, ni le métal, ni le verre, et elle est exclue des codes Black Friday par paliers et de l’offre Atomm Pro.

Prix : 449 € en précommande

Cadeaux offerts : aucun. Le C1 est exclu de l’opération Black Friday, cadeaux compris.

xTool M2 : le meilleur rapport qualité-prix pour débuter au laser

Le M2 associe une tête jet d’encre CMJN et un laser diode de 10, 20 ou 40 W : on imprime en couleur, puis on découpe au contour. Il est entièrement fermé (classe 1), avec deux caméras pour caler le motif et un module infrarouge 3 W en option pour le métal.

Exemples de réalisations avec le xTool M2

Notre avis : la couleur sur le bois, le carton et le tissu à ce prix, dans une machine fermée adaptée à un usage en famille, c’est son grand atout. La contrepartie : une structure à portique plus lente qu’un système galvanométrique, des bords de découpe plus noircis qu’avec un laser CO2, et pas de vinyle ni de film transparent.

Quelle puissance choisir ? Le 10 W suffit pour graver et découper du contreplaqué fin, le 20 W est le bon compromis, le 40 W s’impose si vous découpez souvent du bois épais.

Prix Black Friday :

521,55 € au lieu de 549 € pour le M2 10 W seul,

579 € au lieu de 649 € pour le pack Color Print & Cut 10 W,

879 € au lieu de 949 € pour le 20 W seul,

929 € au lieu de 1 049 € pour le pack Color Print & Cut 20 W,

1 229 € au lieu de 1 349 € pour le 40 W seul.

Cadeaux offerts avec la machine (90 € pour le 10 W et le 20 W, 100 € pour le 40 W) :

des consommables choisis au hasard par xTool, sans choix ni échange possible (20 €),

des fichiers de projets numériques, avec un lien vers une collection Atomm envoyé par e-mail (20 €),

un guide de la machine, avec tutoriels de déballage et d’installation, envoyé par e-mail (40 €),

un mois d’abonnement Atomm Pro, deux avec le 40 W (10 € le mois). Ce cadeau est suspendu tant que court l’offre des 500 premières commandes, qui donne six mois d’Atomm Pro (voir plus bas).

xTool F2 : le meilleur choix pour graver le métal

Le F2 combine un laser diode bleu de 15 W et un infrarouge de 5 W, pilotés par un système galvanométrique jusqu’à 6 000 mm/s. Il grave le bois et le cuir comme l’inox, le laiton ou l’aluminium, et tient dans un sac.

Exemples de réalisations avec le xTool F2

Notre avis : c’est la façon la plus accessible de graver le métal avec précision, à la vitesse d’un système galvanométrique (environ dix fois plus rapide qu’un portique), dans une machine qu’on emporte sur un marché. Sa petite zone de travail (115 × 115 mm) la réserve aux petits objets, et ses découpes sont légèrement en biais sur les matériaux épais.

Prix Black Friday :

1 209 € au lieu de 1 329 € pour le F2 seul,

2 029 € au lieu de 2 249 € pour le Deluxe Bundle.

Cadeaux offerts avec la machine (90 €) :

des consommables choisis au hasard par xTool, sans choix ni échange possible (20 €),

des fichiers de projets numériques, avec un lien vers une collection Atomm envoyé par e-mail (20 €),

un guide de la machine, avec tutoriels de déballage et d’installation, envoyé par e-mail (40 €),

un mois d’abonnement Atomm Pro (10 €).

xTool O1 : le meilleur choix pour imprimer en couleur sur des objets

L’O1 Omni Printer est une imprimante « 4-en-1 » : impression UV couleur sur objets rigides et, selon la version, impression textile. Acrylique, bois, coffrets, gobelets, dessous-de-verre ou sacs en toile, elle couvre une grande variété de supports.

Exemples de réalisations avec le xTool O1

Notre avis : rendu photo en couleur sur presque tous les supports, textile compris sans effet plastique en mode DTG, l’O1 est taillée pour les goodies personnalisés à la demande. Elle imprime mais ne découpe pas : il faut un laser à côté pour certains projets, et ses trois versions demandent de bien cibler son usage avant d’acheter.

Prix Black Friday :

2 179 € au lieu de 2 399 € pour la version Single UV seule,

2 979 € au lieu de 3 199 € pour la Dual UV,

3 079 € au lieu de 3 299 € pour la DT+UV.

Cadeaux offerts avec la machine (60 €) :

des fichiers de projets numériques, avec un lien vers une collection Atomm envoyé par e-mail (20 €),

un guide de la machine, avec tutoriels de déballage et d’installation, envoyé par e-mail (40 €).

xTool X1 : la machine évolutive pour aller plus loin

Le X1 réunit un laser CO2 de 55 W et un laser diode 20 W galvanométrique, auxquels on ajoute des modules UV, fibre ou MOPA. Zone de travail de 615 × 320 mm, découpe jusqu’à 18 mm de bois, gravure du cristal en surface et à l’intérieur avec le module UV.

Exemples de réalisations avec le xTool X1

Notre avis : une seule machine pour presque tous les matériaux, avec la découpe rapide et nette du CO2, la gravure sombre et précise du laser diode et une grande surface pensée pour la série. Le ticket d’entrée reste élevé dès la version de base, et le X1 est exclu des remises Black Friday classiques.

Prix : à partir de 3 399 € (version CO2 seule) et jusqu’à 8 719 € selon les modules.

Cadeau offert : six mois d’abonnement Atomm Max, dès le versement de l’acompte ou le paiement du solde. Le X1 n’a pas droit aux autres cadeaux du Black Friday.

L’opération court jusqu’au 4 décembre 2026, avec une garantie de prix de 60 jours : si le prix baisse après votre achat, xTool rembourse la différence. Inutile donc d’attendre le dernier jour pour commander.

Remises par paliers (toutes les machines sauf les nouvelles X1 et C1, seules ou en bundle, ainsi que les accessoires, les matériaux et xToolCare) :

Montant du panier Remise Code dès 599 € -70 € XTBFCM70 dès 999 € -120 € XTBFCM120 dès 1 699 € -220 € XTBFCM220 dès 3 699 € -460 € XTBFCM460 dès 5 499 € -780 € XTBFCM780 dès 8 799 € -1 500 € XTBFCM1500 dès 11 999 € -2 400 € XTBFCM2400

Inutile de saisir ces codes : la remise s’applique automatiquement au moment du paiement, selon le montant du panier. Les prix Black Friday indiqués dans ce guide l’intègrent déjà.

Les dates à retenir :

du 27 au 30 novembre : jusqu’à -30 % sur une sélection de consommables,

27 novembre (Black Friday) et 30 novembre (Cyber Monday) : les 500 premières commandes de machines reçoivent 6 mois d’abonnement Atomm Pro (hors C1 et X1), et une commande est remboursée par tirage au sort,

4 décembre : fin de l’opération.

Notre verdict selon votre budget

Budget Notre choix Prix Black Friday Pour qui Moins de 600 € xTool C1 ou M2 10 W 449 € / 521,55 € Papier et stickers pour le C1, premiers pas au laser pour le M2 Autour de 900 € xTool M2 20 W 879 € Le meilleur compromis pour la plupart des créateurs Autour de 1 200 € xTool F2 ou M2 40 W 1 209 € / 1 229 € F2 pour le métal, M2 40 W pour découper du bois épais 2 000 à 3 000 € xTool O1 dès 2 179 € La couleur photo sur objets et textiles Plus de 3 000 € xTool X1 dès 3 399 € Makers confirmés et micro-entreprises

Si vous ne savez pas par où commencer, le M2 20 W reste notre recommandation : la couleur, la découpe et une machine fermée pour moins de 900 €. Pour graver du métal, le F2 est le choix le plus accessible de la gamme. Et si vous lancez une activité, le X1 évite d’acheter trois machines.