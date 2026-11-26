Black Friday 2026 : les meilleures offres high-tech, triées par la rédaction

🕒 Mis à jour le jeudi 26 novembre 2026 à 12 h 39

Le Black Friday tombe le vendredi 27 novembre, mais beaucoup de marques ont déjà lancé leurs promos. On a reçu des dizaines d’offres et on n’a gardé que celles qui valent vraiment le coup. Il y en a deux ou trois par marque, classées par catégorie. Chaque ligne donne le prix, l’ancien prix et la date de fin, pour aller droit au but. Et toute l’année, nos codes promo sont réunis sur une page dédiée.

🏆 Le top 5 de la rédaction Zendure SolarFlow 2400 Pro + 4 panneaux : 1 439 € au lieu de 2 319 € (-880 €) → Voir l’offre iRobot Roomba Max 875 Combo + base AutoWash : 699 € au lieu de 1 199 € (-42 %) → Voir sur Amazon Anker SOLIX C1000 Gen 2 : 499,99 € au lieu de 999 € (-50 %) → Voir l’offre · sur Amazon Insta360 Ace Pro : 199 € au lieu de 329,99 € (-40 %) → Voir sur Amazon tado° X filaire, kit de démarrage : 99,99 € au lieu de 199,99 € (-50 %) → Voir sur Amazon

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Énergie : batteries solaires et stations portables

Zendure : jusqu’à 880 € de remise sur les batteries solaires SolarFlow

Les factures d’électricité grimpent avec l’hiver, et Zendure casse les prix de ses batteries solaires. Vous avez déjà des panneaux ? Le SolarFlow 2400 AC+ stocke votre surplus pour le soir. Vous partez de zéro ? Le kit SolarFlow 2400 Pro avec quatre panneaux affiche la plus grosse remise de l’opération. Et le SolarFlow 4000 Mix AC+ sert de vraie batterie de secours pour une grande maison.

SolarFlow 2400 AC+ (notre test) : 839 € au lieu de 1 279 €, compteur 1CT-S offert → Voir l’offre

(notre test) : 839 € au lieu de 1 279 €, compteur 1CT-S offert → Voir l’offre SolarFlow 2400 Pro + 4 panneaux bifaciaux 500 W : 1 439 € au lieu de 2 319 €, supports au sol offerts → Voir l’offre

: 1 439 € au lieu de 2 319 €, supports au sol offerts → Voir l’offre SolarFlow 4000 Mix AC+ : 2 399 € au lieu de 2 599 €, compteur 1CT-S et assurance livraison offerts → Voir l’offre

: 2 399 € au lieu de 2 599 €, compteur 1CT-S et assurance livraison offerts → Voir l’offre Batterie AB3000L (pour SolarFlow 2400 AC+ et SolarFlow 2400 Pro) : 659 € au lieu de 839 € → Voir l’offre

🎟️ Code promo

Code AF5E24 : 8 % de remise en plus sur le SolarFlow 4000 Mix AC+. Ce code peut être désactivé à tout moment : le prix affiché à la commande fait foi.

Les offres courent jusqu’au 7 décembre. Pour savoir laquelle choisir, on a tout détaillé dans notre article sur les offres Black Friday de Zendure.

Anker SOLIX : batteries solaires et stations jusqu’à -50 %

Anker SOLIX solde ses batteries Solarbank et ses stations portables jusqu’au 30 novembre, avec des cadeaux sur son site.

Solarbank Max AC : 1 899 € au lieu de 2 499 € → Voir sur Amazon

: 1 899 € au lieu de 2 499 € → Voir sur Amazon Station S2000 : 699,99 € au lieu de 1 199,99 € → Voir l’offre

: 699,99 € au lieu de 1 199,99 € → Voir l’offre Station C1000 Gen 2 : 499,99 € au lieu de 999 € → Voir l’offre · sur Amazon

Les sept offres et nos conseils sont dans notre article sur le Black Friday Anker SOLIX.

Maison : robots, laveurs de sols et chauffage connecté

iRobot : les Roomba avec station de lavage à moitié prix

Les Roomba qui aspirent et lavent, avec une base qui nettoie leur serpillière, perdent jusqu’à la moitié de leur prix. L’offre court sur Amazon jusqu’au 30 novembre.

Roomba Max 875 Combo + base AutoWash : 699 € au lieu de 1 199 € → Voir sur Amazon

: 699 € au lieu de 1 199 € → Voir sur Amazon Roomba Plus 575 Combo + base AutoWash (notre test) : 364 € au lieu de 749 € → Voir sur Amazon

Narwal : le robot laveur Flow 2 sous les 900 €

Le Flow 2 lave les sols à l’eau chaude, avec une serpillière nettoyée en continu. Les offres courent jusqu’au 30 novembre.

Robot aspirateur laveur Flow 2 (notre test) : 888 € au lieu de 1 299 € → Voir sur Amazon

(notre test) : 888 € au lieu de 1 299 € → Voir sur Amazon Aspirateur sans fil V50 Cube, avec station de vidage : 399 € au lieu de 499 € → Voir sur Amazon

Tineco : les laveurs de sols qui aspirent et lavent d’un coup

Tineco solde ses laveurs de sols jusqu’au 30 novembre, dont un modèle qui nettoie à la vapeur.

FLOOR ONE S9 Artist Steam Pro , vapeur à 160 °C (notre test) : 599,99 € au lieu de 849 € → Voir sur Amazon

, vapeur à 160 °C (notre test) : 599,99 € au lieu de 849 € → Voir sur Amazon FLOOR ONE S7 Stretch Ultra, inclinable à 180° : 249,99 € au lieu de 399,99 € → Voir sur Amazon

tado° : le chauffage connecté à moitié prix

De quoi piloter son chauffage depuis le téléphone, pièce par pièce, avant les grands froids.

tado° X filaire, kit de démarrage : 99,99 € au lieu de 199,99 € → Voir sur Amazon

: 99,99 € au lieu de 199,99 € → Voir sur Amazon Têtes thermostatiques tado° X, pack de trois : 179,99 € au lieu de 274,99 € → Voir sur Amazon

Dreame : robots laveurs et purificateur jusqu’à -50 %

Dreame baisse ses prix jusqu’au 30 novembre, sur son site comme chez Amazon, Boulanger, Fnac et Darty. Toutes les offres sont dans notre article Dreame.

Robot L50s Pro Ultra (notre test) : 499 € au lieu de 749 € → Voir l’offre

(notre test) : 499 € au lieu de 749 € → Voir l’offre Robot X60 Pro Ultra Complete : 999 € au lieu de 1 499 € → Voir l’offre

: 999 € au lieu de 1 499 € → Voir l’offre Purificateur d’air AP10 : 199 € au lieu de 399 € → Voir l’offre

Reolink : trois caméras de surveillance jusqu’à -30 %

Les caméras Reolink sont en promo sur Amazon jusqu’au 2 décembre.

Caméra OMVI 3i Wi-Fi : 223,99 € au lieu de 319,99 € → Voir sur Amazon

: 223,99 € au lieu de 319,99 € → Voir sur Amazon Caméra TrackMix PoE : 139,99 € au lieu de 199,99 € → Voir sur Amazon

: 139,99 € au lieu de 199,99 € → Voir sur Amazon Caméra Argus PT Ultra avec panneau solaire : 109,99 € au lieu de 149,99 € → Voir sur Amazon

Informatique et gaming

GEEKOM : deux mini PC avec nos codes exclusifs

On connaît bien la marque : on avait testé le Mini IT13 et le A5. GEEKOM nous a confié deux codes réservés aux lecteurs du Café Du Geek.

Mini PC IT13 Max (Intel Core Ultra 9, 24 Go) : 649 € au lieu de 849 € avec le code LCDIT13M → Voir l’offre · sur Amazon

(Intel Core Ultra 9, 24 Go) : 649 € au lieu de 849 € avec le code → Voir l’offre · sur Amazon Mini PC A5 Pro (Ryzen 5, 16 Go, 1 To) : 449 € au lieu de 589 € avec le code LCDA5PRO → Voir l’offre · sur Amazon

🎟️ Code promo

Nos codes exclusifs GEEKOM, valables jusqu’au 3 décembre sur geekom.fr : LCDIT13M pour l’IT13 Max et LCDA5PRO pour l’A5 Pro.

Corsair : souris, clavier et casque gaming

Corsair baisse les prix de ses périphériques gaming sur sa boutique, jusqu’au 30 novembre.

Materiel.net : PC gamer, écran et un code pour vendredi

Materiel.net garantit ses PC gamer 5 ans et les expédie sous 24 h quand ils sont en stock.

PC Gamer Warpzone : dès 1 349,90 € au lieu de 1 579,95 € → Voir l’offre

: dès 1 349,90 € au lieu de 1 579,95 € → Voir l’offre Écran AOC Q27G4ZR, 27 pouces 1440p : 149,95 € au lieu de 179,95 € → Voir l’offre

🎟️ Code promo

Code BLACKPC : -7 % sur tous les PC Materiel.net, les 27 et 28 novembre seulement, remise plafonnée à 280 € → Code: -7 % sur tous les PC Materiel.net, les 27 et 28 novembre seulement, remise plafonnée à 280 € → Voir les PC

ASUS : le Zenbook A16 perd 500 €

Deux PC portables Zenbook que l’on a testés : le A16 en promo jusqu’au 1er décembre, le Zenbook 14 jusqu’au 30 novembre. Le détail est dans notre article sur les offres ASUS.

🎟️ Code promo

Code SNAP50 : le Zenbook 14 passe à 599,99 € chez Boulanger, jusqu’au 30 novembre → Code: le Zenbook 14 passe à 599,99 € chez Boulanger, jusqu’au 30 novembre → Voir le Zenbook 14

AOC : deux écrans 31,5 pouces chez LDLC

Deux écrans AOC en promo chez LDLC jusqu’au 31 décembre.

Écran AGON PRO AG326UZD2 , 31,5 pouces 4K QD-OLED 240 Hz : 799,95 € au lieu de 999,95 € → Voir l’offre

, 31,5 pouces 4K QD-OLED 240 Hz : 799,95 € au lieu de 999,95 € → Voir l’offre Écran AOC CQ32G4VE, 31,5 pouces incurvé QHD 180 Hz : 149,95 € au lieu de 219,95 € → Voir l’offre

SteelSeries : clavier, casque et écouteurs gaming

Trois périphériques SteelSeries en promo sur Amazon jusqu’au 30 novembre.

Clavier Apex Pro TKL Gen 3 (filaire, AZERTY) : 142,49 € au lieu de 249,99 € → Voir sur Amazon

(filaire, AZERTY) : 142,49 € au lieu de 249,99 € → Voir sur Amazon Casque Arctis Nova Pro Wireless (noir) : 219,99 € au lieu de 329,99 € → Voir sur Amazon

(noir) : 219,99 € au lieu de 329,99 € → Voir sur Amazon Écouteurs Arctis GameBuds : 119,99 € au lieu de 179,99 € → Voir sur Amazon

Stockage et recharge

UGREEN : NAS, batterie et chargeur

On teste justement le NAS DXP4800 Pro en ce moment, et notre avis complet arrive très vite. Les offres courent jusqu’au 30 novembre.

NAS NASync DXP4800 Pro : 599,99 € au lieu de 799,99 € → Voir sur Amazon

: 599,99 € au lieu de 799,99 € → Voir sur Amazon Batterie Nexode 145 W, 25 000 mAh : 49,99 € au lieu de 82,17 € → Voir sur Amazon

: 49,99 € au lieu de 82,17 € → Voir sur Amazon Chargeur Nexode 65 W, 3 ports USB-C : 19,79 € au lieu de 30,99 € → Voir sur Amazon

TerraMaster : NAS et boîtier SSD jusqu’à -20 %

Les NAS TerraMaster sont vendus sans disque. Sur Amazon, les remises atteignent 20 % jusqu’au 30 novembre.

NAS F4-425 Pro , 4 baies : 591,99 € au lieu de 739,99 €, avec le coupon à cocher sur la page Amazon → Voir sur Amazon

, 4 baies : 591,99 € au lieu de 739,99 €, avec le coupon à cocher sur la page Amazon → Voir sur Amazon Boîtier D1 SSD Plus, USB4 : 83,99 € au lieu de 99,99 € → Voir sur Amazon

Belkin : chargeurs et batterie UltraCharge

Belkin baisse ses chargeurs UltraCharge sur Amazon jusqu’au 30 novembre.

Chargeur GaN 70 W à câble rétractable : 25,99 € au lieu de 39,99 € → Voir sur Amazon

à câble rétractable : 25,99 € au lieu de 39,99 € → Voir sur Amazon Station de charge 3-en-1 UltraCharge Pro Qi2 25 W : 89,99 € au lieu de 119,99 € → Voir sur Amazon

Qi2 25 W : 89,99 € au lieu de 119,99 € → Voir sur Amazon Batterie magnétique 10K UltraCharge Pro : 54,99 € au lieu de 84,99 € → Voir sur Amazon

Photo, audio et smartphones

Insta360 : caméras 360° et d’action jusqu’à -40 %

Les offres courent jusqu’au 30 novembre, sur Amazon comme sur la boutique Insta360.

Insta360 X5 , caméra 360° : 439 € au lieu de 589,99 € → Voir sur Amazon

, caméra 360° : 439 € au lieu de 589,99 € → Voir sur Amazon Insta360 Ace Pro, caméra d’action à optique Leica : 199 € au lieu de 329,99 € → Voir sur Amazon

Nothing : un smartphone et deux produits audio

Le Phone (3) n’est en promo que du 27 au 30 novembre. Les offres audio courent jusqu’au 6 décembre.

Nothing Phone (3) , 256 Go : 499 € au lieu de 699 €, du 27 au 30/11 → Voir sur Amazon

, 256 Go : 499 € au lieu de 699 €, du 27 au 30/11 → Voir sur Amazon Casque Nothing Headphone (1) : 165,29 € au lieu de 249 € → Voir sur Amazon

: 165,29 € au lieu de 249 € → Voir sur Amazon Écouteurs Nothing Ear (3a) : 79 € au lieu de 99 € → Voir sur Amazon

Plaud : les enregistreurs qui résument vos réunions

Plaud enregistre vos réunions et vos appels, puis les résume grâce à l’IA. La remise s’applique toute seule, jusqu’au 30 novembre.

Plaud Note Pro : 149 € au lieu de 189 € → Voir l’offre

: 149 € au lieu de 189 € → Voir l’offre Plaud NotePin S : 142,90 € au lieu de 179 € → Voir l’offre

HONOR : le pliant Magic V6 à 1 499,90 €

HONOR baisse ses smartphones haut de gamme sur sa boutique jusqu’au 7 décembre.

Smartphone pliant Magic V6 : 1 499,90 € au lieu de 2 299,90 €, avec le coupon de 200 € à activer sur la fiche → Voir l’offre

: 1 499,90 € au lieu de 2 299,90 €, avec le coupon de 200 € à activer sur la fiche → Voir l’offre Smartphone Magic8 Pro : 1 099,90 € au lieu de 1 299,90 € → Voir l’offre

Santé

Withings : montre et balance connectées

🎁 En plus

Withings ajoute trois mois d’abonnement Withings+ pour tout achat, et un bracelet offert pour un bracelet acheté, jusqu’au 30 novembre.

Renpho : balance connectée et masseur pour les yeux

Renpho baisse deux produits jusqu’au 30 novembre. On a testé sa balance MorphoScan Nova, et on détaille l’offre sur la MorphoScan dans notre article Black Friday Renpho.

Balance connectée MorphoScan MSC01 (8 électrodes) : 108,98 € au lieu de 159,99 € → Voir l’offre chez Electro Dépôt

(8 électrodes) : 108,98 € au lieu de 159,99 € → Voir l’offre chez Electro Dépôt Masseur pour les yeux Eyeris 3 : 71,99 € au panier au lieu de 89,99 € → Voir l’offre chez Renpho

Créatif : laser et dessin

xTool : ventes flash le 27 et le 30 novembre

⚡ Ventes flash

Ventes flash le 27 et le 30 novembre seulement. Le reste de l’opération, les remises s’appliquent automatiquement au paiement, jusqu’au 4 décembre.

Graveur laser F1 Ultra : 1 999 € au lieu de 2 519 €, les 27 et 30/11 → Voir l’offre

: 1 999 € au lieu de 2 519 €, les 27 et 30/11 → Voir l’offre Découpeuse laser P3 : 5 499 € au lieu de 6 599 €, les 27 et 30/11 → Voir l’offre

XPPen : tablettes graphiques jusqu’à -30 %

Les offres courent jusqu’au 30 novembre sur la boutique XPPen. Les six bons plans sont dans notre sélection XPPen.

Artist 13.3 Pro V2 : 209,99 € au lieu de 299,99 € → Voir l’offre · sur Amazon

: 209,99 € au lieu de 299,99 € → Voir l’offre · sur Amazon Artist Pro 24 (Gen 2) 165 Hz : 749 € au lieu de 999 € → Voir l’offre · sur Amazon

reMarkable : la Paper Pro Move à 449 €

Les tablettes papier reMarkable sont en promo jusqu’au 1er décembre à 9 h, en pack avec le stylet Marker et l’étui Book Folio. Le détail est dans notre article reMarkable. On a aussi testé la Paper Pure, qui n’est pas en promo.

Pack Paper Pro Move (Marker et Book Folio) : 449 € au lieu de 549 € → Voir l’offre

(Marker et Book Folio) : 449 € au lieu de 549 € → Voir l’offre Pack Paper Pro (Marker et Book Folio) : 679 € au lieu de 779 € → Voir l’offre

🔍 Notre méthode

Toutes ces offres nous ont été envoyées par les marques ou leurs agences. On a vérifié les prix sur les sites marchands le 25 novembre. On n’a gardé que deux ou trois offres par marque, les plus utiles à nos yeux. Les prix bougent vite pendant le Black Friday : celui affiché au moment de la commande fait foi.

Vos questions sur le Black Friday 2026

Quand se termine le Black Friday 2026 ?

Le Black Friday tombe le vendredi 27 novembre. La plupart des offres de cette sélection courent pourtant jusqu’au 30 novembre, jour du Cyber Monday. Certaines vont même jusqu’au 4 ou au 7 décembre.

Comparez le prix à celui des semaines précédentes, pas seulement au prix barré. Un historique de prix fait vite le travail. Et regardez ce qui est offert en plus : un accessoire ou un abonnement peut peser autant que la remise.

Faut-il attendre le Cyber Monday ?

Pas forcément. La plupart des remises de cette sélection restent valables jusqu’au 30 novembre, Cyber Monday compris. Seules quelques ventes flash, comme celles de xTool, ne durent qu’une journée.