Black Friday XPPen : jusqu’à -30 % sur les tablettes graphiques et écrans à stylet

Vous dessinez, retouchez vos photos ou prenez vos notes à la main ? XPPen, spécialiste des tablettes graphiques, lance ses offres Black Friday jusqu’au 30 novembre. Voici les six qui valent le coup, de 79,99 € à 899 €, classées selon votre niveau et votre façon de travailler.

Pour débuter le dessin numérique

Artist 13.3 Pro V2 : la meilleure affaire, à -30 %

209,99 € au lieu de 299,99 €. C’est la plus grosse remise de la sélection. Cet écran à stylet de 13,3 pouces couvre 99 % de l’espace sRGB, de quoi dessiner avec des couleurs justes. Le stylet X3 Pro gère plus de 16 000 niveaux de pression. Huit touches de raccourci et une molette rouge complètent l’ensemble. À 1,1 kg, il se déplace facilement.

Artist 16 (3e génération) : plus grand, plus précis

254,99 € au lieu de 299,99 € (-15 %). On passe à un écran de 15,4 pouces en 10 bits. Selon XPPen, il couvre 99 % du sRGB et 98 % de l’Adobe RGB. Le stylet X4 réagit dès 2 g de pression et se range sur l’écran grâce à un aimant. Deux molettes et des touches en façade accélèrent les retouches.

Note Plus : le carnet qui numérise vos notes, à -20 %

79,99 € au lieu de 99,99 € sur Amazon. Ici, pas d’écran : vous écrivez à l’encre sur du vrai papier, et chaque trait est enregistré en même temps. Les notes passent en Bluetooth 5.3 sur le téléphone, Android comme iPhone, puis se sauvegardent sur Google Drive. Sans connexion, le carnet les garde en mémoire jusqu’à la prochaine synchronisation.

Pour les créatifs exigeants

Artist Ultra 14 : l’écran OLED qui se glisse dans le sac

594,99 € au lieu de 699,99 € (-15 %). Son écran OLED 2,8K de 14 pouces, au format 16:10 et rafraîchi à 90 Hz, affiche des couleurs très fidèles. Il est aussi tactile : vous zoomez et faites pivoter la toile du bout des doigts, le stylet dans l’autre main. Très fin, il voyage facilement avec un ordinateur portable.

Artist Pro 24 (Gen 2) 165 Hz : le grand écran des pros

749 € au lieu de 999 € (-25 %). XPPen présente cette dalle de 23,8 pouces en 2,5K comme la première tablette graphique à 165 Hz. Son verre gravé antireflet, entièrement laminé, colle la pointe du stylet au trait. Deux stylets X3 Pro sont fournis, pour les graphistes et les illustrateurs qui y passent leurs journées.

Pour dessiner sans ordinateur

Magic Pro 13 : la tablette Android qui fait aussi écran

899 € au lieu de 999 € (-10 %). Cette tablette autonome tourne sous Android 16, avec une puce MediaTek Dimensity 8300, 8 Go de mémoire et 256 Go de stockage. Son écran 3K à 120 Hz imite le rendu du papier. Branchée en USB-C, elle devient aussi un écran à stylet pour votre ordinateur. Petit bémol tout de même : c’est la remise la plus timide des six.

Les offres courent jusqu’au 30 novembre sur la boutique officielle XPPen, et sur Amazon pour le Note Plus. Si vous hésitez, l’Artist 13.3 Pro V2 reste le meilleur rapport qualité-prix pour se lancer.