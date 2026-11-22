4 jeux Switch et Switch 2 sont à prix réduit jusqu’au 2 décembre. Ne les ratez pas !

Eh oui : c’est déjà le Black Friday chez Nintendo ! À l’approche des fêtes de fin d’année, le constructeur japonais propose une nouvelle sélection de réductions sur le Nintendo eShop français. Plusieurs productions emblématiques de son catalogue profitent ainsi de baisses de prix, avec des remises pouvant atteindre 33 %. Les joueurs ont jusqu’au 2 décembre 2026 pour en profiter, notamment sur quatre titres incontournables de la Nintendo Switch.

Découvrons-les sans plus tarder.

Lire également : Indie World : Nintendo dévoile une myriade de jeux indépendants à découvrir sur Nintendo Switch et Switch 2

Metroid Dread, Donkey Kong et Kirby passent à prix réduit

Parmi les jeux concernés, Metroid Dread figure en bonne place. L’exclusivité développée par MercurySteam et Nintendo voit son prix passer de 59,99 € à 39,99 €, soit une réduction de 33 %. Les amateurs de plateforme peuvent également se tourner vers Donkey Kong Country Returns HD, avec un tarif proposé à 39,99 € au lieu de 59,99 €. Même réduction pour Kirby et le monde oublié, qui profite lui aussi d’un tarif promotionnel de 39,99 €.

Ce dernier bénéficie également d’une offre sur Nintendo Switch 2. Son édition améliorée, accompagnée du contenu additionnel Le pays des étoiles filantes, passe de 79,99 € à 53,98 €. Les possesseurs de la version Switch peuvent quant à eux obtenir la mise à niveau pour 13,99 €.

Xenoblade Chronicles profite aussi du Black Friday chez Nintendo

Les amateurs de RPG ne sont pas oubliés. Xenoblade Chronicles: Definitive Edition rejoint cette sélection avec un prix réduit à 39,99 €, contre 59,99 € habituellement. Les joueurs équipés d’une Nintendo Switch 2 peuvent également opter pour l’édition dédiée à la nouvelle console, affichée à 46,98 € au lieu de 69,99 €. Quant à ceux qui possèdent déjà le jeu sur Switch, la mise à niveau est proposée à 6,99 € au lieu de 9,99 €.

Ces offres constituent une nouvelle occasion de découvrir plusieurs productions majeures du catalogue Nintendo sans payer le prix fort. Attention toutefois à ne pas tarder : les réductions présentées ici sont disponibles sur le Nintendo eShop français jusqu’au 2 décembre 2026 à 23 h 59.

Pour consulter les tarifs et accéder directement aux différentes offres, rendez-vous sur la boutique numérique officielle de Nintendo.