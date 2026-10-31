Indie World : Nintendo dévoile une myriade de jeux indépendants à découvrir sur Nintendo Switch et Switch 2

C’est une semaine de creux avant la sortie de Zelda, donc Nintendo a décidé de nous faire patienter avec un petit Indie World le 28 octobre dernier. Lors du livestream, le constructeur japonais a présenté une sélection de jeux pour la Nintendo Switch et la Switch 2, dont quelques simulations relaxantes, expériences multijoueurs et jeux d’action.

Voici un tour d’horizon de la première vague des jeux annoncés !

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Sword of the Sea et Witchbrook parmi les sorties attendues

Parmi les annonces marquantes, Sword of the Sea arrive dès le 29 octobre 2026 sur Nintendo Switch 2. Développé par Giant Squid, ce jeu d’aventure mise sur une direction artistique soignée et des déplacements inspirés du surf et du skateboard. Les joueurs traverseront différents environnements, des déserts aux océans, à bord d’une épée volante.

Le mois de novembre sera également chargé. RACCOIN: Chaos Max Edition proposera dès le 10 novembre une expérience roguelike mêlant construction de deck et machine à pièces. Le même jour, Lost and Found Co. invitera les amateurs d’énigmes à retrouver des objets cachés dans un univers dessiné à la main. De son côté, TANUKI: Pon’s Summer mélangera livraisons à vélo, activités et simulation de vie.

Le 16 novembre, Spirit Crossing, développé par Spry Fox, misera sur la coopération et la construction dans un univers peuplé d’esprits.

Mais c’est probablement Witchbrook qui retiendra le plus l’attention des amateurs de simulation. Après plusieurs années d’attente, le jeu de Chucklefish possède enfin une date de sortie : le 28 janvier 2027. Les joueurs pourront incarner une jeune sorcière étudiant au Witchbrook College, développer des relations et découvrir la ville de Mossport. Une coopération en ligne jusqu’à quatre joueurs est également au menu.

Des expériences multijoueurs et des univers atypiques en 2027

D’autres productions viendront compléter cette sélection. Slime Rancher 2 débarquera sur Switch 2 en janvier 2027, tandis que Everything is Crab proposera dès le 26 janvier un roguelite centré sur l’évolution animale.

En mars, Petal Runner emmènera les joueurs dans une aventure en pixel art autour de livraisons d’animaux numériques. My Arms Are Longer Now misera sur l’humour avec son concept de bras extensible utilisé pour réaliser des cambriolages.

Les amateurs de multijoueur pourront également surveiller Dumpster Gang, attendu en mars, et Super Battle Golf, prévu le 25 mars. Le premier mettra en scène des ratons laveurs dans des missions de récupération, tandis que le second transformera le golf en compétition chaotique pouvant réunir jusqu’à huit participants.

Enfin, Bao Bao’s Cozy Cleaning Services, déjà disponible depuis le 28 octobre, complète cette sélection avec une simulation de nettoyage jouable jusqu’à quatre personnes en coopération en ligne.

Avec cette première vague d’annonces de l’Indie World, Nintendo prépare un calendrier indépendant particulièrement varié pour les prochains mois. C’est sûr, les fans de jeux indés vont bien se régaler !